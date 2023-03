Magnussen om rekordkalender: Mekanikerne er presset

Når det søndag går løs med sæsonens første Formel 1-løb, er det samtidig startskuddet til en rekordsæson, hvad angår antallet af løb. Igen fristes man til at sige.

Da danske Kevin Magnussen debuterede i motorsportens fineste klasse for McLaren tilbage i 2014, bestod sæsonen af 19 løb.

I 2016 kom to ekstra grandprixer til, et blev fjernet i sæsonen efter, men i 2018 og 2019 var man igen på 21 grandprixer.

Allerede dengang blev der snakket om, hvorvidt løbskalenderen var ved at være presset til det maksimale. Men flere grandprixer er lig med flere penge i ejernes kasse.

Efter den coronaforkortede 2020-sæson satte man atter rekord med 22 grandprixer i 2021. Det fastholdt man sidste år, men i år er der så atter rekord, når kørerne skal dyste 23 gange mellem marts og november over det meste af verden.

Det er noget, der kan mærkes, siger Kevin Magnussen. Dog ikke for ham selv.

– Der er mere travlt, men det er mere for mekanikerne, catering og de andre rundt om, forklarer han.

– Som kørere har vi jo sådan set fri mellem hvert løb, det har alle de andre ikke. Det bliver lige pludselig et meget presset program for dem.

Spørgsmålet er, om den pengemaskine, som Formel 1 er for ejerne, kan presse citronen yderligere. Altså, kan der klemmes flere grandprixer ind, uden at det giver bagslag?

Her håber den danske racerstjerne, at man vil tænke på de folk på holdene, som arbejder rundt om hele cirkusset.

– Jeg føler ikke, at jeg kan klage med min position i teamet. Men jeg kan godt mærke det på nogen i teamet. Jeg kan godt se det fra mekanikernes synspunkt, at det begynder at blive hårdt for dem, lyder det fra Magnussen.

Bahrain lægger for tredje år i træk asfalt til sæsonåbningen. Derfra går det mod 23. og sidste grandprix i Abu Dhabi 26. november.

Med undtagelse af august, hvor der kun ligger et enkelt grandprix, skal kørerne i aktion mellem to og fire gange om måneden frem til sæsonafslutningen.

Det samme skal personalet rundt om. De arbejder også bare på mange af de dage, hvor kørerne holder fri.

