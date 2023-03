Magnussen og Hülkenberg begraver strid: Vi er voksne nu

Del via email

For seks år siden udvekslede racerkørerne Kevin Magnussen og Nico Hülkenberg nogle grimme ord til hinanden foran rullende kameraer.

Ved Formel 1-grandprixet i Ungarn i 2017 var Hülkenberg rasende på Magnussen efter et sammenstød på banen.

Tyskeren kaldte Magnussen for den mest usportslige racerkører i feltet. Magnussen kvitterede med de berømte ord "suck my balls".

Siden er de to kombattanter blevet holdkammerater på Haas, og striden er lagt på hylden. Det fastslog Magnussen i forbindelse med weekendens grandprix i Bahrain, som åbnede sæsonen.

– Vi er begge blevet voksne, vi har nogle ting til fælles, vi forlod Formel 1 og kom tilbage, og vi blev næsten fædre på samme tid.

– Så vi er på samme stadie i livet. Jeg håber, vi kan få et godt professionelt forhold og hjælpe holdet med vores kompetencer og erfaring, siger Magnussen ifølge dpa.

Den 30-årige dansker og den 35-årige tysker vendte allerede episoden sidste år, og det er et overstået kapitel for holdkammeraterne.

– Nico er en fantastisk kører. Han er meget erfaren og vil være en stor hjælp for holdet.

– Det mest irriterende ved at have ham som holdkammerat er hele interviewepisoden, der skete for år tilbage, lyder det fra Magnussen.

Ved grandprixet i Bahrain endte Magnussen som nummer 13 efter en startposition som nummer 17. Hülkenberg blev nummer 15 efter at være startet som nummer 10.

/ritzau/