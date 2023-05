Målslugeren Aagaard hungrer efter sin første VM-træffer

I VM-kampen mod Østrig tirsdag eftermiddag så man nogle af de kvaliteter, der har gjort Mikkel Aagaard til et kendt ansigt i svensk ishockey.

Han startede ellers som reserve, men da han fra anden periodes start afløste Oscar Fisker Mølgaard, bragte han liv og energi ind i kæden med Niklas Andersen og Felix Scheel.

Sammen med Scheel stod han bag forarbejdet til Andersens vigtige 2-1-scoring, og i tredje periode assisterede han også ved Jesper Jensen Aabo og Matias Lassens fuldtræffere.

Han er kommet til VM efter en kanonsæson med MoDo i Örnsköldsvik, hvor han var stærkt medvirkende til, at den traditionsrige klub rykkede op i den bedste række efter et maratonagtigt oprykningsspil.

– Det har været en lang sæson og et meget langt slutspil, og oprykningen blev fejret godt. Det skal man huske at gøre. Det er en stor ting i svensk ishockey at rykke op i SHL. Ikke mindst for mig, der nu har været i MoDo i tre år.

– Det var en af grundene til, at jeg flyttede derop – jeg ville gerne være med på den rejse, siger Mikkel Aagaard.

Den nu 27-årige frederikshavner har altid været en målfarlig mand på klubplan. Men i MoDo er han blevet til en decideret målsluger.

86 mål er det blevet til i løbet af tre sæsoner. Alene i denne sæson scorede han 37 gange – et tal som ingen af de øvrige i den danske VM-trup er i nærheden af.

Derfor falder det også i øjnene, at han efter 22 kampe stadig venter på sin debutscoring i VM-sammenhæng.

Med til historien hører selvfølgelig, at Aagaard på landsholdet ikke spiller i en topkæde og sjældent spiller powerplay. Men han hungrer efter at få slettet nullet i VM-statistikken.

– Det bedste ved at spille ishockey er at lave mål, men jeg har jo stadig mit første VM-mål til gode. Jeg håber, at jeg kan få sat et par stykker ind i år, siger Aagaard.

Hans kædemakker Niklas Andersen lavede mod Østrig sit første VM-mål. Det samme gjorde backen Matias Lassen efter 26 målløse VM-kampe.

/ritzau/