Lyngby forventer nulregnskab efter ventet underskud

Superligaklubben Lyngby Boldklub kom ud af regnskabsåret med et underskud på 15 millioner kroner.

Det fremgår af klubbens årsregnskab.

Underskuddet flugtede med klubbens forventninger. Det var blandt andet en bevidst strategi, at klubben i sommeren 2022 – hvor klubben rykkede fra 1. division og op i Superligaen – ikke solgte sine spillere.

– Årsregnskabet er fuldstændig efter den strategi, der er blevet lagt, og både klub samt Friends of Lyngby (ejerkreds, red.) er helt på linje med årsresultatet.

– Vi har kunnet forudse det her forventede minus, men samtidig også at 2023 bliver et år, hvor der skabes ligevægt i økonomien. Det er helt overordnet en positiv udvikling, som vi er inde i, og vi ser alle meget lyst på fremtiden, siger bestyrelsesformand Tommy Petersen.

Lyngby forventer, at årsregnskabet for 2023 ender med at vise et nul.

Klubben ligger næstsidst i Superligaen og har syv point op til redning inden de sidste ti spillerunder.

Lyngbys forventning for 2023 er uafhængig af, om klubben bevarer superligastatus eller ej.

Faldskærmspengene ved en nedrykning gør, at der for Lyngbys vedkommende ikke er så stor forskel på at ligge i bunden af Superligaen eller spille en enkelt sæson i 1. division, siger klubdirektør Andreas Byder til Ritzau.

Det er først problematisk, hvis klubben rykker ned i 1. division og ikke rykker tilbage i første hug, fortæller han.

Der er ifølge klubbens årsregnskab stor optimisme at spore før overlevelseskampen.

– Det forventes, at der er gode chancer for at blive i Superligaen i sæsonen 2023/24, står der i årsregnskabet.

I januar solgte klubben spillere for adskillige millioner. Adam Sørensen blev solgt til Bodø/Glimt, Kasper Jørgensen til AaB, Magnus Westergaard til Viborg, mens Emil Nielsen og Rasmus Thellufsen drog til USA.

/ritzau/