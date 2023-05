Lundgaard er første IndyCar-dansker i pole position

Del via email

Når IndyCar-afdelingen GMR Grand Prix begynder lørdag klokken 21.30 dansk tid i Indianapolis, er det med en dansker i front.

Således kørte den 21-årige Christian Lundgaard sig i kvalifikationen natten til lørdag til pole position som den første dansker nogensinde i den amerikanske løbsserie IndyCar.

Det skabte ikke overraskende glæde hos Lundgaard, der kører for Rahal Letterman Lanigan Racing (RLL).

– Jeg håbede på det her, men jeg havde ikke helt forventet det, så det er fantastisk at være her lige nu, siger Christian Lundgaard til indycar.com.

Nu håber han, at positionen kan føre til en sejr.

– Nu giver vi den et skud. Vi fører feltet, og det er der, vi gerne vil være. Så vi skal bare blive der resten af løbet, lyder det fra Lundgaard.

Hans hidtil bedste præstation i en kvalifikation var en tredjeplads i debutsæsonen sidste år.

I 2023 havde han inden denne weekend en sjetteplads som sit bedste kvalifikationsresultat.

Lundgaard ligger på en samlet 12.-plads efter de første fire afdelinger i 2023-sæsonen. Den tæller i alt 17 afdelinger.

