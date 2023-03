Lufthansa vender ryggen til corona og tjener igen milliarder

Coronapandemien ser ud til at være et overstået kapitel for tyske Lufthansa, der igen er begyndt at tjene stort på rejselystne passagerer.

Det viser luftfartsselskabets årsregnskab fredag morgen.

Sidste år tjente Lufthansa knap seks milliarder kroner. Til sammenligning blev det til et underskud svarende til 16,3 milliarder kroner året før.

Selskabets topchef, Carsten Spohr, har været overrasket over, hvor hurtigt det er vendt for luftfartsindustrien, der i flere år var i knæ på grund af pandemien.

– Samlet set bød vi i det forløbne år endnu engang velkommen til mere end 100 millioner passagerer, siger han i regnskabet.

De mange passagerer har også betydet, at Lufthansa næsten fordoblede sin omsætning til cirka 244 milliarder kroner sidste år.

Luftfartsindustrien har dog været ramt af høje brændstofpriser som følge af energikrisen. Lufthansa brugte næsten 53 milliarder på brændstof sidste år.

Driftsomkostningerne steg med i alt 84 procent sammenlignet med 2021.

Moderselskabet Lufthansa Group dækker foruden Lufthansa også over luftfartsselskaberne Eurowings, Austrian, Swiss og Brussels Airlines.

I august kunne Lufthansa for første gang siden pandemiens indtog berette om et overskud efter skat, og tidligere i oktober hævede koncernen sine forventninger for året på grund af en stor efterspørgsel.

Lufthansa forventer at fortsætte de gode takter i 2023, hvis prognoserne om medvind til industrien holder stik.

Denne forventning er især baseret på den stærke efterspørgsel, som har vist sig fra begyndelsen af året, skriver selskabet i regnskabet.

– Efter den lange periode med begrænsninger i deres liv har folk nu en endnu større lyst til at rejse, siger Carsten Spohr om fremtiden.

Man regner med at løfte både omsætning og indtjening markant i år.

/ritzau/