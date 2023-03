Løkke er fortrøstningsfuld på Sveriges vegne efter Nato-ja til Finland

Tyrkiets præsident, Recep Tayyip Erdogan, gav fredag grønt lys til at få Finland med i den vestlige forsvarsalliance Nato.

Det glæder den danske udenrigsminister, Lars Løkke Rasmussen (M), at Finland nu er på vej ind i alliancen.

– Det var ikke den model, vi havde forestillet os, men jeg er fortrøstningsfuld, i forhold til at vi nok også skal få Sverige med inden længe, lyder det i en skriftlig kommentar.

Finland og Sverige ansøgte i maj sidste år om at blive en del af Nato. Årsagen var særligt den igangværende krig i Ukraine.

Ungarn og Tyrkiet er de eneste af de 30 Nato-lande, der mangler at ratificere aftalen om Sverige og Finland som nye Nato-medlemmer.

Men nu har Tyrkiet altså sagt god for Finland i Nato.

Det ungarske parlament er også indstillet på at godkende Finlands ansøgning.

Den officielle afstemning er planlagt til 27. marts. Det meddelte lederen af Ungarns regeringsparti, Fidesz, Mate Kocsis, i en erklæring fredag.

Tyrkiet har fortsat ikke givet grønt lys til at optage Sverige i Nato. Fra Ungarn lyder det også ifølge Reuters, at man vil tage stilling til den svenske Nato-ansøgning "senere".

Tyrkiet mener blandt andet, at Sverige ikke gør nok for at slå ned på tilhængere af det kurdiske arbejderparti PKK.

Derfor afhænger Tyrkiets svar til Sverige af, om svenskerne opfylder en række krav, som Tyrkiet har stillet. Det sagde Erdogan fredag.

Tyrkiet vil blandt andet have udleveret 120 personer fra Sverige.

Sveriges regering har måttet svare, at den repræsenterer en retsstat. Her kan kun domstolene træffe den slags beslutninger.

Sverige har senest forsøgt at stramme lovgivningen for at komme Tyrkiet i møde. For nylig fremlagde regeringen et forslag til at stramme den svenske terrorlovgivning.

I den forgangne uge lød det fra Sveriges statsminister, Ulf Kristersson, at det var sandsynligt, at Finland ville træde ind i Nato uden Sverige.

Forhandlingerne mellem de tre lande blev taget op på ny i slutningen af februar efter en kortere pause.

Men Tyrkiet føler sig ikke færdig med Sverige, lød det fra Kristersson på et pressemøde tirsdag.

Den svenske statsminister henviste dog til Natos generalsekretær, Jens Stoltenberg, i forhold til muligheden for et tyrkisk nej til Sverige.

– Jens Stoltenberg plejer at påpege, at skulle det ske, er det ikke et langvarigt problem. Det handler i bund og grund ikke om, om Sverige bliver medlem af Nato. Men hvornår Sverige bliver medlem af Nato, lød det fra Ulf Kristersson.

Det kræver enighed blandt samtlige Nato-lande for at kunne optage nye lande.

/ritzau/