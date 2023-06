Leverandørers lange energikontrakter kan holde fødevarepriser oppe

De høje energipriser, der det seneste år har ført til hastigt stigende forbrugerpriser, har siden nytår fundet et niveau, der ikke er set lavere siden 2021.

Det betyder imidlertid ikke, at dagligvarekædernes priser er fulgt med ned i samme tempo.

Det kan skyldes, at leverandørerne sidder fast i nogle lange og dyre energikontrakter, som kan medføre en vis forsinkelse i pristilpasningerne.

Det skriver Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen i en pressemeddelelse.

Det kan i sidste ende betyde, at forbrugerne må kigge langt efter et lavere madbudget.

Tidligere fredag har dagligvaregiganten Coop netop peget på, at leverandørerne er med til at holde priserne oppe i butikkerne.

Faktisk fortsætter leverandørernes priser med at stige, lyder det.

Derfor lægger Coop nu pres på sine leverandører for at få priserne ned hurtigst muligt. Det siger kommerciel direktør i Coop Jeff Salter til mediet Dagligvarehandlen.dk.

– Det gør vi fortsat. Og nu skærper vi vores krav til, at priserne skal ned og er klar til at gå meget langt over for dem, der ikke er lydhøre og rimelige.

– Med faldende omkostninger til energi, transport og emballage er det nødvendigt, at det afspejles i lavere indkøbspriser for os, siger han

Ifølge Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen er fødevarepriserne begyndt at stabilisere sig.

Kigger man bredt på udviklingen i fødevarepriserne i Danmark, står det dog ikke lige så galt til, som det gør hos nogle af EU-naboerne.

Siden starten af 2022 er danske fødevarepriser nemlig steget noget mindre, end tilfældet har været i eksempelvis Sverige, Holland og Tyskland.

Undtagelsesvist er de danske priser på smør og æg dog steget lige så meget som i de omkringliggende lande.

/ritzau/