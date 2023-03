Legende har lagt musik til de største stjerner

Den amerikanske pladeproducer, dirigent, arrangør og filmkomponist Quincy Jones er en musikalsk legende i et ocean af succes gennem sine syv årtier i underholdningsindustrien.

Han har undervejs opnået rekordhøje 80 Grammy nomineringer, modtaget 28 Grammyer herunder en Grammy Legend Award i 1991.

Dertil kommer en Emmy, syv Oscars samt ærestitler fra et tocifret antal universiteter.

Tirsdag fylder han 90 år.

Det stod ikke skrevet i stjernerne, at han skulle blive en af de klarest lysende, da han blev født under mere ydmyge forhold i Chicago og siden flyttede med familien til Seattle.

Her arbejdede han sig gennem alle instrumenterne i skoleorkesteret, før han til sidst valgte trompeten.

Nok så afgørende blev han venner med den tre år ældre pianist Ray Charles, som han lavede sit første band med. Snart spillede de op til bryllupper og på små natklubber. Så var nålen sat i pladerillen for alvor.

I 1950'erne turnerede Quincy Jones rundt i Europa med forskellige kunstnere og tilbragte også en tid i Paris, hvor han studerede komposition og musikteori.

Tilbage i New York blev han i starten af 1960'erne den første sorte mand, der fik en ledende stilling i et stort pladeselskab. Her arbejdede han sammen med andre senere legender som Duke Ellington og Count Basie.

Herfra bredte hans karriere sig som ringe i vandet. Han begyndte at skrive musik til film og producere musik for andre kunstnere.

Mest succesfuldt var hans samarbejde med Frank Sinatra og Michael Jackson, blandt andet på Jacksons ikoniske album "Thriller". Det er fortsat – efter at have fejret 40 års jubilæum sidste år – det mest solgte album nogensinde.

Med Jackson stod Quincy Jones også bag den bedst sælgende single gennem historien – "We are the World" fra 1985 – som Quincy Jones producerede og dirigerede. Hele overskuddet fra sangen gik til at afhjælpe hungersnød i Afrika.

Jones har været gift tre gange og har syv børn. Hans yngste barn fik han som 60-årig med skuespilleren Nastassja Kinski, som han dog ikke var gift med.

