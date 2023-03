Ledigheden stiger på arbejdsmarkedet for tredje måned i træk

Fra december til januar steg ledigheden på det danske arbejdsmarked med 500 til 81.000 personer.

Det viser tal fra Danmarks Statistik.

Det svarer til en stigning fra 2,7 til 2,8 procent af den samlede arbejdsstyrke.

Ledigheden er efterhånden vokset flere måneder i træk, og derfor begynder der også at vise sig en tendens.

Andelen er ikke set højere siden november 2021, skriver Niklas Prafke, cheføkonom hos Lederne, i en kommentar.

– Det er ikke nogen kæmpe stigning, lyder det.

– Alligevel er det et klart signal om, at arbejdsmarkedet er vendt rundt, og vi skal nu vænne os til en ny virkelighed med flere fyringer og færre, der har et job at stå op til hver morgen. På den måde er det trist nyt, skriver han.

Beskæftigelsesminister Ane Halsboe-Jørgensen (S) nedtoner betydningen af den stigende ledighed.

– Ledigheden er omtrent uændret herhjemme, og vi kommer fra et rigtig godt udgangspunkt med lav ledighed og høj beskæftigelse, siger hun i en skriftlig kommentar.

– Den danske økonomi og arbejdsmarked hviler på et solidt grundlag i ellers usikre tider med uroligheder og krig i Europa.

– Vi er nået langt med at styrke beskæftigelsen herhjemme, men vi er ikke i mål. Vi har fortsat mange unge, der hverken er i job eller uddannelse.

– Vi har for mange seniorer og personer med et handicap, der både kan og vil arbejde, men ikke kan få en fod ind på arbejdsmarkedet. Vi skal have alle med i det arbejdende fællesskab, siger Ane Halsboe-Jørgensen.

Kristian Skriver, der er seniorøkonom i Dansk Erhverv, påpeger, at mens der ganske rigtigt har været en stigning i ledigheden de seneste tre måneder, så er stigningen den seneste måned mindre end de foregående to måneder.

– Ledigheden er stadig meget lav, selv om flere fremadskuende nøgletal peger mod stigende ledighed i øjeblikket. Det ses mest tydeligt i antallet af jobopslag, der er faldet kraftigt siden begyndelsen af 2022, siger han i en skriftlig kommentar.

– Dertil er beskæftigelsesforventningerne inden for industri, byggeri og detailhandel mod tilbagegang. Der går typisk noget tid, fra aktiviteten falder, indtil virksomhederne afskediger medarbejder i et omfang, der for alvor får ledigheden til at stige.

– Virksomhederne har i mange måneder haft svært ved at rekruttere arbejdskraft. Derfor er virksomheder formentlig mere tilbøjelige til at holde lidt længere på medarbejderne, selv om omsætningen falder, siger han.

/ritzau/