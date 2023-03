Landsholdstjek: De forreste leder efter mål og spilletid

Del via email

Mandag udtager fodboldlandstræner Kasper Hjulmand den trup, der skal give Danmark en god start i kvalifikationen frem mod EM i 2024.

Knap fire måneder efter skuffelsen ved VM i Qatar samles landsholdet igen i Helsingør mandag 20. marts, men det bliver ikke lutter gengangere fra slutrunden.

Dels er flere spillere skadede, dels kæmper flere spillere med begrænset spilletid.

Særligt spillere på de offensive positioner er udfordret på formen. Det var også tilfældet før VM, og Danmark endte som bekendt med kun at score en gang under VM: Forsvarsspilleren Andreas Christensens udligning mod Frankrig.

Her er et tjek på spillerne fra VM-truppen før årets første landsholdsudtagelse:

* Målmænd: Kasper Schmeichel, Frederik Rønnow og Oliver Christensen spiller fast for henholdsvis Nice, Union Berlin og Hertha Berlin. Særligt Schmeichel har ramt en imponerende formkurve efter nytår.

* Højre back: Alexander Bah har bidt sig fast i Benficas startopstilling, og aldrende Daniel Wass er selvskrevet i Brøndbys ditto. Rasmus Nissen Kristensen kæmper med spilletiden i Leeds og er kun startet inde i pokalkampe siden nytår, og nu har Leeds kun ligakampe tilbage.

* Venstre back: Jens Stryger Larsen er fast starter for Trabzonspor og bliver brugt i både højre og venstre side af bagkæden. Joakim Mæhle er igen blevet fast starter for Atalanta, og den højrebenede nordjyde bruges i både højre og venstre side.

* Centrale forsvarsspillere: Anfører Simon Kjær er sine lårproblemer fra VM kvit, men er aktuelt degraderet til reserve i AC Milan. Andreas Christensen, Joachim Andersen og Victor Nelsson spiller fast for Barcelona, Crystal Palace og Galatasaray.

* Centrale midtbanespillere: Premier League-trioen Pierre-Emile Højbjerg, Mathias Jensen og Christian Nørgaard vælter sig i spilletid. Thomas Delaney var en del af startopstillingen efter sit skifte til kriseramte Hoffenheim i januar, men er røget ud på bænken de seneste uger.

* Offensive midtbanespillere: Christian Eriksen blev ankelskadet i slutningen af januar og er uaktuel til de kommende landskampe. Han forventes tilbage i slutningen af sæsonen. Jesper Lindstrøm var fast starter for Frankfurt, indtil han blev skadet i sidste uge. Også han misser landskampene. Mikkel Damsgaard har fået sparsomt med minutter for Brentford, men pilen peger op efter startpladser i holdets seneste to kampe.

* Kantspillere: Martin Braithwaite spiller med stor succes i både angrebet og på kanten for Espanyol. Robert Skov er lige vendt tilbage på holdet i Hoffenheim efter en skadesperiode. Andreas Skov Olsen har været skadet siden slutningen af januar og har været igennem en blindtarmsoperation. Det er uvist, hvor længe han er ude.

* Angribere: Jonas Wind indledte foråret med pomp og pragt i Wolfsburg, men får nu færre minutter end tidligere og har ikke scoret siden januar. Kasper Dolberg får sin andel af spilletiden efter skiftet til kriseramte Hoffenheim, men sad i weekenden ude med en hjernerystelse. Det vides ikke hvor længe, den holder ham ude. Silkeborgenserens seneste ligamål daterer sig stadig til 14. januar 2022. Yussuf Poulsen er indskifter i de fleste af RB Leipzigs kampe. Andreas Cornelius fik søndag sine første 19 minutter for FCK i 2023 efter en skadesplaget start på året.

Danmark møder Finland i en udsolgt EM-kvalifikationskamp i Parken 23. marts. Tre dage senere gælder det en udekamp i Kasakhstan.

