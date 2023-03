Lægen giver fortsat sin mening til kende

I mange år var det Else Smith, der sad for bordenden, når vigtige beslutninger om befolkningens sundhed skulle træffes.

Genstandsgrænser for alkohol, rygerestriktioner, hiv-forebyggelse og børnevaccinationsprogrammer er nogle af de områder, som hun var ansvarlig for i Sundhedsstyrelsen.

Først som forebyggelseschef og fra 2010 som administrerende direktør.

Else Smith, der fylder 70 år 22. marts, var med til at udstikke kursen i sundhedsvæsnet. Det var hende, politikerne havde tillid til.

Som da et udbrud af svineinfluenza i 2009 trak op til hysteri.

Mens andre lande købte stort ind af den dyre medicin Tamiflu, lykkedes det Else Smith at tale nervøsiteten ned på Christiansborg og i befolkningen.

Aften efter aften var hun på tv med beroligende forsikringer om, at situationen var under fuld kontrol, hvilket var korrekt.

Men i 2015 var det slut, da Else Smith blev fritstillet af daværende sundhedsminister Nick Hækkerup (S) på grund af en række sager, der havde sat styrelsen i et dårligt lys.

Blandt andet havde en hjerneskadet psykiater fra Vestjylland fået lov til fortsat at praktisere trods advarsler til Sundhedsstyrelsen.

Medarbejderne skulle sige farvel til en leder, der havde gjort op med forestillingen om, at kun mørke habitjakker hører til på direktionsgangen.

Med Else Smith havde de haft en leder, der tog på Roskilde Festival og nogle dage lakerede neglene i hver sin farve.

Hun tog en arbejdspause, indtil hun året efter blev lægefaglig vicedirektør på Amager og Hvidovre Hospital.

I dag bruger hun sin viden og erfaring på bestyrelsesarbejde. Blandt andet i Hjerteforeningen og indtil for nylig som formand for det nu nedlagte Dansk Selskab for Medicinsk Prioritering.

På hendes dagsorden står blandt andet hårdere prioritering. Hvis der skal være penge til de syge, bør de ressourcestærke raske i højere grad klare sig selv.

– Vi må få mange af de raske borgere ud af det specialiserede sundhedsvæsen, for de kan med god information selv klare at komme igen, hvis det skulle være nødvendigt, skrev hun i en kronik på Altinget i 2021.

Else Smith er desuden bestyrelsesleder i Sex & Samfund, som i anledning af 50-året for den fri abort for nylig har opfordret til at ændre abortgrænsen.

Den ligger i dag ved 12. uge, men bør af hensyn til kvinders selvbestemmelse flyttes til uge 18, mener organisationen.

Else Smith er købmandsdatter fra Vestjylland, og efter studentereksamen fra Holstebro Gymnasium i 1972 fortsatte hun på medicinstudiet på Aarhus Universitet.

I 1996 fik hun en ph.d.-grad fra Københavns Universitet og blev siden speciallæge i samfundsmedicin.

Efter ansættelser på Hvidovre Hospital og Statens Serum Institut kom hun til Sundhedsstyrelsen.

/ritzau/