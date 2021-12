Odden: Det var en trist og skuffet Maj Dørup, som for et par dage siden modtog meldingen om. at administrationen i Odsherred kommune anbefaler, at der, som omtalt i Nordvestnyt torsdag, ikke gives tilladelse til ændring i kommuneplanen, så hendes gård, “YdreLand” på Grøftekanten på Odden, kan benyttes til kursuscenter.