Kulturminister kritiserer IOC for tøven i Rusland-spørgsmål

Den Internationale Olympiske Komité (IOC) skal slå fast, at sportsfolk fra Rusland og Belarus er udelukket fra OL, så længe Rusland fører krig mod Ukraine.

Det siger kulturminister Jakob Engel-Schmidt (M), der er skuffet over den anbefaling, som IOC vedtog tirsdag.

Her udsatte komitéen reelt beslutningen om, hvorvidt russiske og belarusiske atleter kan få lov at deltage ved sommer-OL næste år under neutralt flag. Det er uklart, hvornår spørgsmålet skal tages op igen.

– IOC har gennem længere tid danset om den varme grød, siger Jakob Engel-Schmidt.

– Som Danmarks Idrætsforbunds formand, Hans Natorp, også har sagt, så står det ikke helt klart, hvad IOC ønsker at melde ud, for man har slet ikke taget stilling til OL. Derfor er det en lidt afkoblet, verbal steppedans, vi er vidne til.

Den danske regering har sammen med 34 andre nationer underskrevet en erklæring om, at russisk og belarusisk OL-deltagelse er udelukket under de nuværende forhold.

Det budskab gentog DIF-formand Natorp mandag på IOC's konference med deltagelse af alle 206 medlemslande.

– Men jeg er stadig bekymret for, at der er stærke kræfter i IOC, der har en idé om, at der kan findes en smutvej for russiske atleter, siger Jakob Engel-Schmidt.

– Jeg er dog opløftet over, at IOC slår fast, at hold og atleter med tilknytning til det politiske system og russiske militær under ingen omstændigheder får lov at deltage.

– Jeg ville dog have været mere opløftet, hvis man havde pointeret, at ingen atleter fra Rusland og Belarus kan få lov at deltage ved OL, før den ulovlige angrebskrig stopper, lyder det fra kulturministeren.

Næste års OL begynder 26. juli i Paris.

