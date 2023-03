Kronprins Frederik bliver kransekagefigur for badminton-VM

Del via email

Kronprins Frederik skal senere i år besøge Royal Arena for at se badminton.

Fredag har Badminton Danmark nemlig afsløret, at han er udnævnt som protektor for VM, der løber af stablen på dansk grund i august.

Det er ikke første gang, at kronprins Frederik påtager sig den rolle. Han havde den således også, da Danmark var vært for VM i 2014.

– I Badminton Danmark er vi utrolig stolte over, at Hans Kongelige Højhed har takket ja til at være protektor, siger Kristian Pinderup Langbak, der er direktør i Badminton Danmark.

– Kronprinsen er jo meget sportsinteresseret, og det giver stor værdi for og respekt om VM i badminton at have ham som protektor, lyder det fra direktøren.

Danmark er efterhånden en erfaren vært for VM i badminton.

Det er således femte gang, at verdens bedste badmintonspillere kommer til Danmark for at dyste om verdensmesterskabet.

VM begynder 21. august i Royal Arena og slutter 27. august.

Viktor Axelsen må betragtes som Danmarks bedste bud på en guldmedalje.

/ritzau/