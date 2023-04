Kræftventetider i to regioner skal undersøges af Rigsrevisionen

Andre opgaver hos Rigsrevisionen sættes i bero for at prioritere en forundersøgelse af kræftventetiderne i Region Midtjylland og Region Hovedstaden.

Det skriver Rigsrevisionen i et brev til Region Hovedstaden og Region Midtjylland ifølge Sundhedspolitisk Tidsskrift.

– I forundersøgelsen planlægger vi at have fokus på regionernes overholdelse af de maksimale ventetider på kræftområdet og regionernes orientering om overskridelser til Indenrigs- og Sundhedsministeriet.

Det skriver afdelingschef i Rigsrevisionen Lene Schmidt i brevet til de to regioner.

I marts kom det frem, at 293 patienter med tarmkræft har ventet for længe på en operation på Aarhus Universitetshospital. Det var i perioden januar 2022 til og med februar i år.

De måtte vente op til otte uger på en operation. Det skete, selv om de har lovkrav på at blive opereret senest to uger efter, at det er besluttet, at de skal opereres.

Sundhedsstyrelsen blev i forløbet ikke orienteret om de lange ventetider på afdelingen på hospitalet.

Efterfølgende er det kommet frem, at Region Hovedstaden også har undladt at indberette visse typer af overskridelser på ventetiderne.

Rigsrevisionen sætter en forundersøgelse om udredningsretten for borgere med demens i bero for at prioritere forundersøgelsen i de to regioner.

– Forundersøgelsen skal give os tilstrækkelig information om området til at beslutte, om der er grundlag for at gennemføre en større undersøgelse.

– Vi forventer, at vi i en eventuelt større undersøgelse vil inddrage alle regioner, skriver Lene Schmidt videre i brevet.

Rigsrevisionen er en uafhængig institution under Folketinget.

Den skal blandt andet undersøge om statslige myndigheder overholder gældende regler og love.

Der er også sat regionale undersøgelser i gang om sagen.

Aarhus Universitetshospitals direktion skal inden 1. maj forklare forretningsudvalget i Region Midtjylland, hvorfor kræftpatienter har ventet på en kræftoperation på hospitalet.

/ritzau/