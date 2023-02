Konstitueret direktør i sportsbyen

Bestyrelsen i Fonden Holbæk Sportsby har besluttet at udpege Bente Maria Kløvgaard til konstitueret direktør fra februar 2023 og frem til, at en ny direktør kan tiltræde snarest muligt.

– På vegne af bestyrelsen vil jeg takke Bente Maria Kløvgaard for at påtage sig den vigtige opgave. Bente er allerede et kendt ansigt i sportsbyen, hvor hun har været involveret helt fra starten. Hun har et indgående kendskab til forretningen, organisationen og de mange foreninger og samarbejdspartnere. Med sin stærke kommunikative profil vil hun sikre en solid styring og fortsat prioritere god kontakt til alle brugerne af sportsbyen i fællesskab med ledelsesteamet og alle medarbejderne, udtaler bestyrelsesformand Bruno Lundgård Hansen i en pressemeddelelse.

Nuværende kommunikations- og marketingschef, Bente Maria Kløvgaard er ny konstitueret direktør for Holbæk Sportsby. Privatfoto

Den nyetablerede driftsbestyrelse er i tæt samarbejde med foreningerne og Holbæk Kommune i færd med at retænke visionen for Holbæk Sportsby, og samtidig er der fokus på, hvordan sportsbyen drives effektivt til gavn for alle omkring sportsbyen.

Dette arbejde bliver Bente Maria Kløvgaard tæt involveret i sammen med Holbæk Kommune, politikerne og foreningerne i sportsbyen.

Bente Maria Kløvgaard tiltræder midlertidigt i stedet for den afgåede direktør Carsten Damgaard. Foto: Jette Bundgaard

Sideløbende med dette arbejde er processen i gang med at udarbejde ledelsesprofilen for den fremtidige direktør, som ventes at tiltræde inden sommerferien. Stillingen slås op snarest muligt, fremgår det af pressemeddelelsen.

ara