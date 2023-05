Kolleger krydser fingre for Ehlers: Han skal være på isen

Del via email

Tvivlen om Nikolaj Ehlers' deltagelse ved VM i ishockey er mildt sagt forstyrrende for de danske forberedelser til turneringen.

NHL-stjernen er selvskrevet i førstekæden og i en powerplayopstilling, hvis han får grønt lys til at spille.

Men indtil da er landstræner Heinz Ehlers nødt til at arbejde med alternative opstillinger, og det ærgrer Nicklas Jensen, den store skarpskytte, der meget vel kunne blive kædemakker med Ehlers.

– Vi forsøger at skubbe det væk, fordi det jo er ude af vores hænder. Vi krydser bare fingre og håber, at han får lov til at spille. Som alle ved, er han en vigtig brik og vores bedste spiller. Han skal jo være på isen og ikke på tribunen, siger Nicklas Jensen.

Det er problemer med forsikringen, der har forhindret Nikolaj Ehlers i at spille kampe, siden han trådte ind i VM-lejren i sidste uge.

Han kæmpede med en skade kort før NHL-sæsonen sluttede, og det er den, der komplicerer spørgsmålet i en grad, så flere forsikringsselskaber har sagt nej til at være med.

Lørdag formiddag lyder meldingen fra den danske lejr, at der ikke er nyt og dermed stadig ingen afklaring.

Danmark åbner VM med en kamp mod Ungarn lørdag eftermiddag, og mere og mere tyder altså på, at Ehlers som minimum er ude af den kamp.

Men det er også en reel risiko, at han slet ikke kommer i aktion i turneringen. Det udtrykte han selv en frygt for efter fredagstræningen i Tampere.

– Hvis de ikke får de skader ind under forsikringen, så bliver der ikke noget VM for mig. Det er jeg sikker på, sagde han.

/ritzau/