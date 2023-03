København tager skridt for at bevare store bededag som fridag

Selv om et flertal i Folketinget i denne uge stemte for at gøre store bededag til en almindelig arbejdsdag, bliver der lokalt kæmpet videre for stadig at kunne holde fri på den nuværende store bededag.

På et møde torsdag aften er flertal i Københavns Borgerrepræsentation således blevet enige om, at forvaltningen nu skal undersøge muligheden for at bevare store bededag for kommunes ansatte og skolebørn.

Det fortæller medlem af borgerrepræsentationen for Dansk Folkeparti Finn Rudaizky, som har stillet forslaget.

– Forslaget er først og fremmest stillet for at sende et signal til Folketinget og til borgerne om, at her er der noget, som vi gerne vil forsøge at holde fast i, og som vi er meget utilfredse med bliver fjernet, siger han.

Hensigten med Finn Rudaizkys forslag er, at ansatte i kommunen og skolebørn også fremover kan holde fri på store bededag.

– Fra Dansk Folkepartis side kan jeg bare sige, at vi vil prioritere det meget højt. Vi synes, det er meget væsentligt, siger han.

Forslaget fik flertal i Københavns Borgerrepræsentation med stemmer fra Dansk Folkeparti, Konservative, Liberal Alliance, Alternativ, SF og Enhedslisten.

Senest på et møde den 4. maj år, skal de relevante forvaltninger udarbejde et forslag, som politikerne kan tage stilling til.

Det er ikke kun i København, at byråd forsøger at omgøre beslutningen om at vinke farvel til store bededag.

Også byrådet i Ikast-Brande skal tage stilling til et lignende forslag om at undersøge muligheden for at bevare en fridag på store bededag.

Til Altinget lyder et skrifteligt svar fra Kommunernes Landsforening, KL, at kommunerne ikke bare kan genindføre store bededag:

– KL oplyser, at det ligger uden for kommunernes råderum at genindføre frihed med løn for kommunens ansatte på store bededag, skriver KL.

– Efter vedtagelsen af lov om konsekvenser ved afskaffelse af store bededag som helligdag er den ikke længere en søgnehelligdag i overenskomsterne.

Trods afskaffelsen af store bededag betyder det ikke, at landets folkeskoleelever skal gå en ekstra dag i skole.

For hos folkeskolerne er der ikke afsat penge til en ekstra skoledag, og der indføres heller ikke øget undervisningstid, når bededagen afskaffes, har regeringen bekræftet overfor Jyllands-Posten.

Det betyder, at kommunerne skal gøre en anden dag til fridag for eleverne, hvis den nuværende store bededag bliver til en undervisningsdag.

/ritzau/