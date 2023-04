Antallet af ufaglærte mænd der bor alene stiger

Del via email

I 2021 boede 31 procent af mænd uden en uddannelse alene.

Det svarer til en stigning på tre procentpoint på ti år, viser en analyse fra Arbejderbevægelsens Erhvervsråd (AE).

Analysen tager udgangspunkt i mænd i alderen 30-59 år.

Det var primært jyske og fynske kommuner, som havde den højeste andel af ufaglærte mænd, som boede alene.

I Svendborg Kommune på Fyn var det eksempelvis 38 procent af de ufaglærte mænd, som kun havde et enkelt navn på postkassen.

Til sammenligning var tallet 16 procent i Vallensbæk Kommune på Sjælland, viser analysen.

– Det er bemærkelsesværdigt, hvor store geografiske forskelle der er, når det kommer til enlige mænd uden en uddannelse, siger Emilie Agner Damm, analysechef i Arbejderbevægelsens Erhvervsråd.

– Det viser en ulighed, der er vigtig at have for øje.

AE har også undersøgt de pågældende mænds tilknytning til arbejdsmarkedet. Analysen viser, at det blot er 49 procent af mænd uden en uddannelse, der er i beskæftigelse.

For enlige mænd, der har en uddannelse, er tallet 80 procent.

– Mange enlige ufaglærte mænd halter efter på arbejdsmarkedet. Når kun hver anden er i beskæftigelse, er det et tegn på, at de ofte også har flere andre problemer, siger Emilie Agner Damm.

Enlige mænd med en uddannelse tjener desuden markant mere end mænd, som ingen uddannelse har, viser tallene.

Den gennemsnitlige indkomst for en uddannet, enlig mand, var 443.000 kroner i 2021. Ufaglærte, enlige mænd tjente i samme periode 181.000 kroner i gennemsnit.

– Én ting er den økonomiske ulighed, men ulighed er mere end dét, siger analysechefen videre.

– Det handler også arbejdsmarkedstilknytning, sociale relationer og levetid.

– Hvis man vil gøre op med uligheden, er der ingen tvivl om, at man skal få flere mænd godt gennem uddannelsessystemet i fremtiden.

/ritzau/