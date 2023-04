Klopp erkender sløj sæson og vil bygge nyt guldhold

Del via email

I erkendelse af at sæsonen ikke kan ende som en succes, sætter Liverpools manager, Jürgen Klopp, i de kommende uger fokus på at spille et slagkraftigt hold sammen frem mod næste sæson.

Liverpool ligger nummer otte i Premier League og har otte ligakampe tilbage i sæsonen. De kampe skal bruges på at forme et hold, der potentielt kan spille med om mesterskabet efter sommerferien.

Det betyder også, at spillere, der umiddelbart ikke er tiltænkt en rolle på fremtidens Liverpool-hold, kan forvente sparsomt med spilletid i resten af sæsonen.

Det siger Jürgen Klopp forud for lørdagens hjemmekamp mod Nottingham Forest.

– Jeg håber, at vi kan tage noget brugbart med os fra denne sæson, så vi ikke bare ser på alle de ting, vi har gjort forkert.

– Fremtiden er allerede begyndt, og imens vi er i gang med at forme holdet, skal vi stadigvæk vinde fodboldkampe, siger Jürgen Klopp på et pressemøde.

Liverpool er i fare for at gå glip af europæisk deltagelse for første gang siden 2016/17-sæsonen, medmindre holdet sætter en solid slutspurt sammen.

Klopps hold kan dog næppe nå at redde sig en plads i Champions League, men kan håbe på deltagelse i Europa League eller Conference League.

– Det vil åbenlyst være en kæmpe skuffelse, hvis vi ikke kvalificerer os til europæisk fodbold. Men under alle omstændigheder er det vigtigste, at vi ikke spilder tiden i resten af sæsonen, siger Klopp.

I de seneste tre sæsoner er Liverpool blevet nummer et, tre og to og var på forhånd spået en topplacering forud for indeværende sæson.

Lørdag eftermiddag får Liverpool besøg af nedrykningstruede Nottingham Forest.

