Klar nattehimmel giver udsigt til nordlys over Danmark

Hvis man var blevet oppe for at studere aktiviteten på himlen natten til mandag, kunne man være stødt på nordlys.

Det var nemlig optimale forhold til at se fænomenet, der kun sjældent kan ses fra dansk jord.

Det oplyser Danmarks Meteorologiske Institut (DMI).

– Det er usædvanligt at se nordlys over Danmark. Det sker måske et par gange om året, siger Marielle Fournier, vagthavende meteorolog hos DMI.

DMI har selv dokumenteret fænomenet med billeder, som er taget i nærheden af den midtjyske by Bording.

Men det har også været muligt at se det fra eksempelvis Nordjylland, Fyn og Sjælland.

Nordlys er et fænomen, der opstår, ved at ladede brintioner og heliumioner kommer ind i Jordens magnetfelt. Partiklerne frigives i forbindelse med soludbrud – eller eksplosioner i solens atmosfære – som finder sted med jævne mellemrum.

I 100-300 kilometers højde bliver ionerne bremset og rammer ilt- og brintatomer. Hermed opstår lyset.

Selv om fænomenet viser sig flere gange om året, er det ikke altid til at se fra dansk jord. Det kræver nemlig mørke nætter og en skyfri himmel.

Nordlys opstår derimod dagligt i de polare områder. Det vil sige Nordskandinavien, Island og Grønland.

Det sker typisk i timerne omkring midnat i vinterperioden, skriver DMI på sin hjemmeside.

Ofte vil nordlysets farve være grønlig. På DMI's billeder kan man også se en mere violet farve.

/ritzau/