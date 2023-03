Kendisfrisør er ikke klar til at slippe saksen

Del via email

Danmarks første kendisfrisør har fortsat saksen i hånden. Med 60 år på bagen følger Tage Frandsen stadig med i de nyeste trends og friserer kendisser.

Onsdag den 15. marts fylder han 75 år.

Tage Frandsen kom i lære som herrefrisør hos Georg Sørensen, da han var 14 år, og i dag arbejder han i sin egen frisørsalon på H.C. Ørsteds Vej på Frederiksberg.

Han åbnede salonen i 1992, men solgte den til frisøren Peter Aagaard i 2016 med aftale om, at han kan komme og gå, som han vil.

– Jeg arbejder stadigvæk på fuldt tryk, og jeg har det fantastisk med, at jeg har kunnet sælge min forretning og stadig være i den, fortæller Tage Frandsen.

På trods af hans alder har han ikke lyst til at smide frisørsaksen endnu.

– Jeg bliver ved så længe, jeg kan følge med tiden. Jeg har ikke lyst til at sige stop, for jeg hygger mig med de kunder, jeg har, og jeg elsker at tale med folk, siger Tage Frandsen.

I 2021 udgav han en selvbiografi, hvor han for første gang satte ord på en meget turbulent barndom, hvor han blandt andet boede med en voldelig stedfar.

– Jeg har gået med mine følelser omkring min barndom i mange år og har aldrig talt med folk om det. Ikke engang min mand.

– Men nu har jeg fået luft, og jeg har det rigtig godt med det psykisk, fortæller Tage Frandsen.

Han arbejder ikke længere med at sætte hår ved revyer, som ellers var den måde, han før i tiden blev kendt på. Nu har Peter Aagaard overtaget den del af jobbet.

– Revymæssigt laver jeg ikke noget mere, men jeg vil gerne hjælpe Peter, hvis han er i knibe og mangler noget, han skal have lavet, forklarer Tage Frandsen.

Den første kendis, som Tage Frandsen satte hår på, var Lotte Hejse, og efterfølgende fik han Janni Spies som stamkunde.

Derudover har han sat hår på mange andre kendisser på forskellige revyer – blandet andet på Amagerscenen og Rødekro Teater.

Og der kommer stadig mange kendte hos Tage Frandsen, ligesom mange af dem også er inviteret til hans fødselsdag, som skal holdes på Josty på Frederiksberg.

Her er 122 gæster inviteret, inklusiv Tage Frandsens søster, niece og datter.

