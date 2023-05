KD og Frie Grønne står overfor at miste millioner i partistøtte

På et møde tirsdag eftermiddag vil repræsentanter for partierne Kristendemokraterne og Frie Grønne forsøge at forhindre, at de fra januar næste år mister millioner i partistøtte.

Et flertal i Folketinget vil nemlig ændre på bundgrænserne for partistøtte.

Det vil medføre, at de to partier ikke længere vil være berettiget til at få støtte, bekræfter indenrigsminister Sophie Løhde i et folketingssvar.

– Det var penge, vi skulle have brugt til at samle vælgererklæringer, til at videreudvikle politik og en masse politisk arbejde, som nu bliver rigtig svært at lave, siger den politiske leder for Frie Grønne, Sikandar Siddique.

Lovforslaget om at ændre reglerne for partistøtte er blevet 1. behandlet i Folketinget i april.

Under debatten i Folketingssalen tegnede der sig et flertal for at ændre reglerne for det antal stemmer, som et parti skal få ved et folketings-, regionsråds- eller kommunalbestyrelsesvalg for at opnå ret til partistøtte.

Med lovforslaget vil partier kun kunne få partistøtte, hvis deres medlemmer er valgt ind i Folketinget eller har været meget tæt på at blive valgt.

I dag har et parti blandt andet ret til partistøtte, hvis det opnår 1000 stemmer ved Folketingsvalget.

Hvis lovforslaget bliver vedtaget, vil det fremover kræve, hvad der svarer til 3,2 mandater at få offentlig partistøtte.

Det vil sige i omegnen af 1,83 procent af stemmerne til et folketingsvalg eller cirka 64.000 stemmer.

De nuværende regler har betydet, at Stram Kurs har fået omkring to millioner kroner i partistøtte om året i forrige valgperiode, selv om partiet ikke blev valgt ind ved valget i 2019.

Det eksempel er blevet brugt som argumentation for at lave partistøttereglerne om.

Kristendemokraternes organisatoriske næstformand, Jesper Housgaard, mener, at de nye regler vil ramme helt forkert.

– Vi har svært ved at se nødvendigheden. Man bruger jo Paludan og Klaus Riskær som argumentation, men de var jo ikke opstillet ved valget i 2022 og bliver ikke ramt af det her, siger Jesper Housgaard.

– Det er tværtimod to andre partier – som faktisk har bidraget og stadig bidrager – der bliver hårdt ramt af det her.

– Det kommer til at slå bunden ud af vores partikasse, for at sige det, som det er. Det betyder, at vi skal ud og fyre i vores organisation. Vi har 1,5 mand ansat, og så bliver vi jo nødt til at opsige dem.

Frie Grønne får et årligt tilskud på 1.136.385 kroner, mens Kristendemokraterne vil miste deres tilskud på 653.367 kroner.

