Socialdemokraten Jeppe Kofod trækker sig som folketingskandidat i Ringsted-Sorø-kredsen.

Det bekræfter kredsformand Henrik Skovhave over for SN.dk

– Han har selvfølgelig informeret sin kreds, som han skal, lyder det fra Henrik Skovhave.

Folketingsgruppe orienteres

Kredsformanden oplyser, at toppolitikeren senere mandag orienterer folketingsgruppen om sin beslutning.

– Jeppe Kofod har ligesom tænkt nogle tanker omkring sin fremtid. Det er hans personlige overvejelser, om han ville stille op i kredsen igen, eller om vi skulle finde en ny, siger Henrik Skovhave.

Jeppe Kofod fik 4.279 stemmer ved folketingsvalget i 2022, og dermed opnåede han en ottendeplads blandt Socialdemokratiets kandidater i Sjællands Storkreds.

Ville godt have beholdt ham

Den tidligere udenrigsminister gav efterfølgende udtryk for, at han måske havde taget valget for givet, men ifølge kredsformanden, havde der været opbakning, hvis Jeppe Kofod ville fortsætte som folketingskandidat.

– Der er ingen tvivl om, at hvis han ville stille op igen, så havde vi gjort alt, hvad vi kunne for at få ham i Folketinget. Jeg ville godt have beholdt ham, siger Henrik Skovhave.

I februar var der bud efter Jeppe Kofod, da han trådte ind som suppleant for sygemeldte Mette Gjerskov, men efter få måneder er det slut.

Kender ikke hans rationale

Det er uvist, hvorfor Jeppe Kofod vælger at stoppe som folketingssuppleant, ligesom det heller ikke står klart, hvorfor han trækker sig som folketingskandidat i Ringsted-Sorø.

– Hans personlige rationale kender jeg ikke, lyder det fra Henrik Skovhave.

I marts blev det offentliggjort, at Jeppe Kofod overvejer, om han skal stille op til det kommende europaparlamentsvalg.

Om han ender på stemmesedlen afgøres på et møde i repræsentantskabet for Socialdemokratiet i Hovedstaden 14. maj.

Verdens bedste spørgsmål

SN.dk forsøger at få en kommentar fra Jeppe Kofod.

Jeppe Kofod skriver selv dette på Facebook

Hvem der skal overtage positionen som socialdemokratisk folketingskandidat i Ringsted-Sorø-kredsen er endnu uvist.

– Det er verdens bedste spørgsmål. Som kredsformand kan jeg sige, at vi glæder os til at finde en kandidat. Nu har vi god tid til at køre en anden i stilling. Så nu skal vi finde en ligeså god kandidat som Jeppe (Kofod, red.), siger Henrik Skovhave.

Tanja Larsson fra Faxe overtager rollen som suppleant for Mette Gjerskov.