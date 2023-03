Hans spionsag rumsterer endnu

Historien om journalist, forfatter og oversætter Arne Herløv Petersen er også en historie om Den Kolde Krig, om spionage og om Sovjetunionen.

Herløv Petersen, der fylder 80 år den 14. marts, blev nemlig en profileret skikkelse i danske medier, da han i 1980'erne blev anklaget for at spionere for KGB – det hemmelige sovjetiske statspoliti.

Det er en sag, der trækker tråde til i dag, hvor kopier af Arne Herløv Petersens dagbøger fortsat ligger hos Politiets Efterretningstjeneste (PET) og Rigsarkivet. Han kæmper for at få dem destrueret.

Det var i 1981, Arne Herløv Petersen blev anholdt. Inden da var han blandt andet tilknyttet Ritzaus Bureau og det nu hedengangne Aktuelt som journalist, og han skrev også en række digtsamlinger og bøger.

Han skulle – mente anklagemyndigheden – blandt andet have mødtes med sovjetiske diplomater og videregivet oplysninger om den danske politiske venstrefløj.

Selv sagde Arne Herløv Petersen, at han blot talte om hid og did med de sovjetiske diplomater, og han erklærede selv, at han var uskyldig. Sagen endte med et tiltalefrafald.

I dag fastholder han stadig sin uskyld.

Daværende justitsminister Ole Espersen (S) mente ellers, at Arne Herløv Petersen var skyldig. Men fordi han ifølge ministeren ikke havde gjort noget ulovligt og ikke havde skadet Danmarks interesser, kom sagen aldrig for en dommer.

En udløber af sagen er de dagbøger, som PET og siden Rigsarkivet har fra Arne Herløv Petersen. De afleverede dem egentlig tilbage, efter at tiltalen mod ham frafaldt, men hvad de ikke fortalte var, at de beholdt kopier af dem.

Arne Herløv Petersen ønsker kopierne destrueret. Sagen kører stadig i retten, og han kalder det selv "meget mærkeligt", at dagbøgerne overhovedet blev taget i første omgang.

– Jeg forstår ikke, at man kan gøre det, uden at det støder mod en hel del meget vigtige retsprincipper – eksempelvis respekten for andres liv, og at man skal anses for uskyldig, medmindre det modsatte er bevist.

Sagen kører, men Arne Herløv Petersen får også tid til at lave andre ting end at sidde i retten. Snart udkommer hans næste roman, der er en kontrafaktisk historie om Struensee.

– Det er nok det mest fortærskede emne i dansk litteratur. Men i min ender dronningen med at sige nej til Struensee, og i stedet for at han bliver henrettet, bliver han diktator i Danmark.

– Pointen er, at det ikke er nogen lykke for hverken landet eller ham, for magt korrumperer, så han bliver sådan en Stalin-type, siger forfatteren.

Arne Herløv Petersen er gift og bor på Langeland.

