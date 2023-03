150.000 får hævet lønnen

Dansk Erhverv og HK Handel har indgået et forlig om en toårig overenskomst.

Det bekræfter begge parter i hver deres pressemeddelelse.

Parterne har forhandlet en aftale på plads, der dækker cirka 150.000 ansatte i detailsektoren.

Parterne er blevet enige om en stigning i mindstelønnen, der svarer til 721 kroner ekstra om måneden. Stigningen skal ske en gang årligt i overenskomstperioden.

Derudover bliver den såkaldte fritvalgskonto løftet med to procent.

Lønmodtagere kan selv bestemme, om beløbet på kontoen skal bruges på eksempelvis løn, ferie eller pension.

Til sidst skal arbejdsgiverne ifølge aftalen indbetale ti procent til de ansattes pension i stedet for otte procent. Omvendt skal lønmodtagerne indbetale to procent mindre end hidtil.

– Det har været et langt forhandlingsforløb og en intens slutspurt, siger Laurits Rønn, viceadministrerende direktør i Dansk Erhverv, i en meddelelse.

– Begge parter siger typisk efter en overstået overenskomstforhandling, at det har været svære forhandlinger. Denne gang vil jeg sige, at det har været de sværeste forhandlinger, jeg har været med til.

– For kravene har været store i en økonomisk usikker tid, men nu har vi landet en aftale på butiksområdet, som vi efter omstændighederne er tilfredse med.

– Men vi må sige, at det er en dyr aftale.

Nu skal aftalen sendes til afstemning hos fagforeningens medlemmer.

Ved årets overenskomstforhandlinger er der opnået, hvad der betegnes som et gennembrudsforlig på industriens område. Det er dog kommet i hus senere end normalt.

Efter et forlig på industriens område plejer flere andre områder at følge i kølvandet.

Det var 19. februar, at industriens parter kom med deres forlig. Forliget giver en lønstigning på mindst fire procent over de to år, som overenskomstperioden varer.

Forligsmand Jan Reckendorff besluttede mandag at give forhandlere, der ikke havde nået et forlig om en overenskomst, mere tid til at opnå et resultat.

Det skyldes, at de gældende overenskomster er udløbet onsdag.

Mandag oplyste Forligsinstitutionen, at forligsmanden har udsat de konfliktvarsler, som han har modtaget, med 14 dage.

Varslerne skulle ellers have medført arbejdsstandsning fra onsdag.

