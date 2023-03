Han har kæmpet med ego og indre dæmoner

Del via email

Steven Tyler er bogstaveligt talt født i et hjem med klaver. Faren var en klassisk pianist, som også underviste i musik i New York. Så det faldt meget naturligt, at musikken blev hans levevej.

Tyler, der skulle vokse op og blive en af rockmusikkens legender, sang i kirkekor som barn. Hans vokale spændvidde er også noget af det, der gang på gang fremhæves, når han omtales.

Nu runder Aerosmith forsangeren 75 år den 26. marts.

Tiden med klaveret i barndomshjemmet kom Steven Tyler til gode. Et af Aerosmiths første store hit "Dream On" blev skabt ved klaveret.

Og Steven Tyler drømte også stort, og det blev stort. Aerosmith er flere gange blevet refereret til som et af Amerikas største rock'n'roll-bands.

Men tidens tand har været hård ved musikeren. Et langt liv med stoffer, alkohol og ture ind og ud af afvænning har fyldt meget i hans liv.

I den seneste tid har anklager om seksuelle overgreb på sin dengang kun 16-årige kæreste også hæftet sig til hans eftermæle.

Overgrebene skulle være sket i 1970'erne, hvor den dengang 25-årige Steven Tyler og den 16-årige Julia Holcomb skulle have dannet par fra 1973 til 1976.

Ifølge Holcombe blev hun også tvunget til at få foretaget en abort som 17-årig, skriver musikmagasinet Rolling Stone.

På det tidspunkt spillede Tyler i Aerosmith, som han havde dannet et par år tidligere med guitaristen Joe Perry. Medstifter af bandet var også Tom Hamilton på bas.

Tyler og Perry, der blev kendt som "Toxic Twins", har begge store egoer, som gennem tiden også har givet mange gnidninger, men det til trods opstod der musikmagi.

Det var pladen "Toys in the Attic", der gav gruppen deres store kommercielle gennembrud.

Men sprut og stoffer skabte splid i gruppen, og de vilde drenge blev ifølge rockhistoriker Joe Benson en slags "posterboys for problemer med stoffer".

Uroen udløste også et professionelt og kommercielt dyk for gruppen.

Men Aerosmith rejste sig fra asken med et comeback i 1986, hvor de fusionerede sangen "Walk This Way" med hiphopgruppen Run-DMC.

Siden har bandet taget på turné med jævne mellemrum.

Privat danner Tyler i dag par med Aimee Preston. Han er far til fire børn, heriblandt den berømte skuespillerinde Liv Tyler.

/ritzau/