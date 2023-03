Hamilton har aldrig set så hurtig en bil som Red Bulls

Del via email

Lewis Hamilton har tidligere vundet 103 Formel 1-grandprixer, og Mercedes-køreren er blevet verdensmester syv gange. Seks af gangene for Mercedes.

Englænderen har i løbet af sin karriere aldrig set en lige så overlegen bil som Red Bulls.

– Jeg har helt sikkert aldrig set en bil, der var så hurtig. Dengang vi var hurtige, var vi ikke så hurtige, siger Hamilton ifølge Reuters.

Max Verstappen, der begyndte som nummer 15 på grund af en straf til Red Bull-køreren, overhalede Hamilton undervejs i søndagens løb i saudiske Jeddah.

– Jeg tror, det er den hurtigste bil, jeg har set. Specielt når man sammenligner med resten af feltet. Jeg ved ikke hvordan eller hvorfor, men der var en massiv forskel i fart.

– Jeg gad ikke engang at prøve at blokere, fordi der var så massiv tempoforskel, siger Hamilton.

Sergio Perez, der er Red Bulls anden kører, vandt søndagens Formel 1-løb med Verstappen som toer.

Det var anden gang i træk, at de to holdkammerater fra Red Bull endte som etter og toer i samme løb. Det skete også i sæsonåbningen i Bahrain.

Hamilton blev nummer fem, mens holdkammeraten George Russel endte som firer.

– Man er nødt til at rose Red Bull, for det arbejde holdet har lavet, siger Russell.

– Forskellen til resten af feltet er den største, der er set siden Mercedes' dominans i 2014. Det er en seriøs forskel. Alle er nødt til at arbejde hårdt for at lukke hullet.

– Vi ved, vi ikke har truffet de rigtige beslutninger hen over vinteren. Men jeg tror, vi kan vinde noget af det tabte tilbage, hurtigere end vi normalt ville kunne. Så alt er ikke tabt, siger han.

/ritzau/