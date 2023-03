Google-stifter kaldt ind til kamp mod chatbot

Foto: Dennis Van Tine/Mediapunch/Ritzau Scanpix

Det er efter sigende ikke ofte, at Larry Page har været forbi Google, efter at han i 2019 trådte tilbage fra posten som topchef for moderselskabet Alphabet.

Søgemaskinens milliardforretning har ikke for alvor været truet. Men nu har en ny chatrobot imponeret internettet og rystet tjenesten i sin grundvold.

Chatrobotten ChatGPT, der er udviklet af selskabet OpenAI, kan forklare komplekse ting og skrive digte. Og så ser den ud til at tilbyde en ny måde at søge efter information på nettet.

Ifølge amerikanske New York Times var både Page og Sergey Brin, som han i 1998 stiftede Google med, derfor hidkaldt til hovedkvarteret i december.

Her rådgav de to stiftere ifølge anonyme kilder ledelsen og kom med nye idéer til Googles søgemaskine efter invitation fra topchef Sundar Pichai.

25 år efter at søgemaskinen blev til, kan Larry Page, der søndag den 26. marts fylder 50 år, altså se nye teknologier ånde Google i nakken.

Page mødte Sergey Brin på Stanford University i Californien. Her grundlagde de som ph.d.-studerende søgemaskinen. Og resten er historie:

Google er nu verdens mest anvendte søgemaskine og en del af en stribe af techselskaber, som moderselskabet Alphabet har i porteføljen.

Larry Page var topchef for Google i den spæde start og igen fra 2011 frem til 2015, hvor han i stedet blev topchef for Alphabet, da det blev skabt.

Det oprindelige selskab, Google, fik sin egen profil, mens Alphabet også har andre selskaber i porteføljen – blandt andet Waymo, der udvikler selvkørende biler.

Page trådte tilbage i 2019, men er fortsat bestyrelsesmedlem, ansat i selskabet og ejer sammen med Sergey Brin en kontrollerende del af aktierne.

Aktier, der har gjort ham til milliardær. Ifølge en opgørelse fra Forbes var han sidste år nummer seks på listen over de rigeste personer i verden.

Allerede i slutningen af sin tid som topchef skruede både Page og Brin ned for deres optrædener i offentligheden, og den stil har de holdt fast i.

Det er ikke meget, som offentligheden hører til Page. Flere medier har dog de seneste år kunnet fortælle, at han ejer op til flere tropiske øer.

Her skulle han have have brugt tiden under coronapandemien med sin kone og deres to børn, hvilket skabte overskrifter i pressen.

Milliardæren fik nemlig lov til at rejse fra en ø ud for Fiji til New Zealand, der ellers havde lukket grænserne, så hans søn kunne få akut lægehjælp.

/ritzau/