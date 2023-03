Gary Lineker vender tilbage til skærmen efter strid med BBC

Gary Lineker er tilbage som sportsvært på BBC i den kommende weekend.

Det oplyser BBC mandag på sin hjemmeside efter flere dages konflikt.

Den tidligere fodboldstjerne blev fjernet fra sin tjans som vært på programmet "Match of the day", efter at han på Twitter ytrede sig meget kritisk om en asylpolitisk aftale, som den britiske regering har indgået med Frankrig.

I sit tweet kritiserede han især det sprog, der præger aftalen. Han mener, at det "ikke er så forskelligt fra det, som Tyskland brugte i 1930'erne".

BBC meddelte samtidig, at Gary Lineker kunne vende tilbage til skærmen, når der var indgået en aftale om hans brug af sociale medier. Den aftale er nu indgået, lyder det fra BBC.

– Gary er en værdifuld del af BBC, og jeg ved, hvor meget BBC betyder for Gary, og jeg ser frem til, at han igen skal præsentere vores dækning i den kommende weekend, siger Tim Davie, der er generaldirektør i BBC.

Public service-mediehuset kom omgående i modvind, da beslutningen om at suspendere Gary Lineker nåede ud i offentligheden.

Ifølge BBC havde Gary Lineker forbrudt sig mod mediets interne retningslinjer om, hvordan man som ansat gebærder sig på sociale medier.

Men kritikken udefra var stor, og flere af Linekers kolleger på tv-programmet "Match of the day" besluttede sig for at indstille arbejdet. Det betød, at BBC måtte drosle markant ned for fodbolddækningen i weekenden.

Gary Lineker er imidlertid glad for, at han og BBC nu har fundet en løsning.

– Efter et par surrealistiske dage er jeg glad for, at vi har navigeret en vej igennem dette, skriver han på Twitter.

– Jeg vil gerne takke jer alle for den utrolige støtte, især mine kolleger hos BBC Sport for den bemærkelsesværdige solidaritet.

BBC oplyser, at man nu igangsætter en uafhængig undersøgelse af sine retningslinjer for, hvordan medarbejdere agerer på sociale medier.

Retningslinjerne blev indført i 2020 og omhandler blandt andet, at man som ansat på BBC ikke skal underminere mediehusets upartiskhed.

Gary Lineker er ansat som freelancer, og særligt retningslinjerne for netop freelancere skal gennemgås i undersøgelsen. Der gælder nemlig ikke de samme retningslinjer for freelancere og fastansatte.

/ritzau/