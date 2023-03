Fyrre, far og snart forfatter

Del via email

– 40'erne er jo de nye 30'ere, siger Mikkel Kryger og griner.

Og der er heller ikke den mindste krise at spore over den runde fødselsdag.

Mikkel Kryger Rasmussen, der fylder 40 den 5. marts, har også et spændende år foran sig med nye udfordringer.

Til efteråret springer tv-værten ud som forfatter med en ny bog om at være far. Det er med udgangspunkt i sine egne oplevelser med farrollen, at han kaster sig ud i forfattergerningen.

– Jeg synes, at de bøger, jeg kunne finde, var sådan lidt tøhø, da jeg selv skulle være far. Derfor skriver jeg den bog, jeg selv manglede, siger Kryger.

Han er far til Uma på halvandet, Lui på fire og Max på næsten syv.

Til daglig er han ankermand på "Go' Morgen Danmark." Det har han været i 10 år. Og Mikkel Kryger elsker sin arbejdsplads og trygge base.

– Her kommer man i berøring med alle slags mennesker og emner. Det kan være alt fra rottefængere til spionballoner, siger han.

Det er også en arbejdsplads med en stor fleksibilitet. Derfor finder han nu tid til bogprojektet, der er hans hjertebarn. Kryger har ofte tonet ofte frem på skærmen som quizmaster i programmer som for eksempel "Lykkehjulet," men nu er det tid til forandring.

Et tema i bogen, og i Mikkel Krygers liv generelt, er, at det er vigtigt at træffe bevidste valg. Men også at man skal følge sine drømme.

– Det er vigtigt at stoppe op og spørge sig selv: "Hvor er jeg på vej hen, og er det den rigtige retning? Hvad er det, jeg drømmer om?" Det handler om, at man på en eller anden måde træffer nogle bevidste valg, siger han.

Mikkel Kryger er vild med Japan. Han drømmer om at tage familien med dertil og bo, når børnene bliver lidt ældre. Men for nu er der nok at gøre med både bog, job og familieliv.

Selve fødselsdagen skal Mikkel Kryger også fejre i familiens trygge rammer. Senere på året håber han at kunne samle venner og familie til en stor fest.

– Og om aftenen, når børnene er puttet, håber jeg på at skulle ud på et brunt værtshus med nogle venner og drikke et par flaskeøl. Det trænger jeg til, siger han.

/ritzau/