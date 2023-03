Frontalt sammenstød spærrer vej på Norddjurs

To biler er stødt frontalt sammen på Kanalvej mellem Gannerup og Finnerup på Norddjurs.

Det skriver Østjyllands Politi på Twitter tidligt fredag morgen.

Politi og redningsmandskab arbejder fredag morgen på stedet.

På grund af ulykken er vejen helt spærret, og politiet opfordrer derfor til, at man finder alternative ruter.

Omkring klokken 07.25 skriver politiet, at vejen ventes at være spærret de kommende to timer. Det skyldes, at oprydning og undersøgelser trækker ud.

Politiet kan ikke oplyse tilstanden på de personer, der har været involveret i ulykken.

/ritzau/