Frivillige reddere får lov at sætte grønt blink på bilen i trafikken

Frivillige reddere skal have mulighed for at sætte blink på deres bil, så andre trafikanter kan se, at de er på vej ud for at redde liv.

Det foreslår regeringen at afprøve, i første omgang som en forsøgsordning, skriver DR.

– Vi har mange tusind danskere, der laver livreddende arbejde fra deres civile biler. Vi har for eksempel 150.000 hjerteløbere og også frivillige, der laver søredningsopgaver.

– Flere af dem har gjort opmærksom på, at de kan opleve frustration og stressfølelse over, at deres medtrafikanter ikke ved, hvad de skal ud til, altså livreddende arbejde, forklarer transportminister Thomas Danielsen (V) til Ritzau.

Hjerteløbere bliver alarmeret, hvis de befinder sig i nærheden af en person med et formodet hjertestop.

Dermed kan de i nogle tilfælde være hurtigere fremme end det professionelle redningsmandskab.

Det nye blink kan være grønt ligesom på hjertestartere, lyder forslaget.

Ministeren håber, at andre bilister vil vise et ekstra hensyn i trafikken, hvis de kan se, at en bil er på vej ud for at redde liv.

Blinket skal dog ikke være akkompagneret af lyd. Og det skal heller ikke fritage reddere fra at følge de almindelige færdselsregler.

– Som trafikant får du mulighed for at trække til siden for en redder, hvis der er køkørsel, eller hvis du selv er søndagsbilist. Du har også mulighed for at holde tilbage, selv om der for eksempel er ubetinget vigepligt.

– Man skal overholde færdselsreglerne, når man kører med det grønne opmærksomhedsblink, men forskellen bliver, at medtrafikanterne får mulighed for at vise hensyn, siger ministeren.

Det skal straffes, hvis blinket misbruges til at nå hurtigere frem til andre formål end livreddende opgaver, siger Thomas Danielsen.

– Hvis en betjent kører forbi en bil med grønt blink, så vil jeg håbe, at betjenten følger med og baner vej for redderen. Hvis man kommer frem, og der ikke er nogen at redde, så skal man have en bøde for det.

Fordi ordningen med de grønne blink efter ministerens ønske skal være "så lidt bureaukratisk som muligt", skal der ikke være nogen, der sættes til at administrere det.

Man skal selv kunne købe blinket eller eventuelt få det udleveret af en hjerteløberforening, lyder forslaget.

– Jeg kommer ikke til at uddele grønne blink. Om det er nogen, man selv køber, eller en fond vil indkøbe en masse til uddeling, det blander jeg mig ikke i. Jeg laver bare færdselsloven, så den giver mulighed for det, siger transportministeren.

Thomas Danielsen vil iværksætte ordningen, når han har talt med parter som Rådet for Sikker Trafik og hjerteløberforeninger.

Forhåbentlig kan opmærksomhedsblinket blive en realitet inden for "nær fremtid", siger han.

