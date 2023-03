Fra i dag kan husstande søge om omdiskuteret varmecheck

Del via email

Fra i dag, tirsdag, klokken 10 og otte uger frem kan husstande søge om en varmecheck på 6000 kroner.

Det fremgår af hjemmesiden varmecheck.dk.

Varmechecken er et skattefrit engangsbeløb, som i august sidste år blev udbetalt automatisk til godt 411.000 husstande for at hjælpe dem igennem energikrisen.

Ansøgningsrunden kan benyttes af de husstande, som er berettiget til varmechecken, men som ikke fik den udbetalt sidste år.

Varmechecken har været heftigt debatteret i dansk politik. Den daværende S-regering modtog en masse kritik fra politiske modstandere, fordi det viste sig, at der var husstande, som modtog varmecheck en på 6000 kroner, men hvor det måske ikke var efter hensigten.

Tidligere i år blev det slået fast, at op mod omkring 10.600 husstande fejlagtigt fik udbetalt en varmecheck. I en undersøgelse fra Energistyrelsen vurderede styrelsen, at mellem 1,6 og 2,6 procent modtog varmechecken ved en fejl.

Det var først efter udbetalingerne i august sidste år, at det kom frem, at en del varmechecks var blevet udbetalt til borgere, der ikke var berettiget til pengene.

De uberettigede udbetalinger fandt sted, fordi oplysninger i BBR-registret enten var forældede eller forkerte. Det betyder, at flere borgere står registreret med et gasfyr, som de for længst har udskiftet. Dermed har de ikke ret til varmechecken.

Den daværende S-regering anført af statsminister Mette Frederiksen (S) udtalte efterfølgende, at hun ikke fortrød udbetalingen af i alt 2,5 milliarder kroner til varmechecks.

/ritzau/