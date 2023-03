Forsyningstilsynet undersøger mistanker på energimarkedet

Del via email

Forsyningstilsynet undersøger en række sager, hvor der er mistanke om markedsmanipulation og insiderhandel på markedet for energihandel.

Det siger Carsten Smidt, der er direktør i Forsyningstilsynet, til Finans.

– Vi har haft skærpet opmærksomhed på engroshandel med energi på grund af de særlige forhold, der har været på el- og gasmarkedet, og vi har en række sager, som vi forventer at afslutte i 2023, siger han til mediet.

Han bekræfter desuden, at der er sager, som kan føre til politianmeldelser.

2022 bød på store udsving i energipriserne særligt på grund af Ruslands invasion af Ukraine.

De store udsving har betydet, at selskaber, der tjener penge på at handle el og gas på tværs af landegrænser, i nogle tilfælde har kunnet hente store gevinster.

Ifølge Finans har indtjeningen hos nogle af selskaberne været så voldsom, at det har udløst store millionbonusser til en række udvalgte medarbejdere.

Carsten Smidt ønsker ikke over for Finans at fortælle, hvilke selskaber tilsynet undersøger.

Finans har kontaktet en række af de største danske energihandlere herunder Norlys, Energi Danmark, Danske Commodities og MFT Energy. De afviser alle, at der er en efterforskning i gang af dem.

Forsyningstilsynet fungerer som konkurrencemyndighed for den danske energibranche.

/ritzau/