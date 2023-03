Formstærk Brentford-duo kæmper om Delaneys plads

Pierre-Emile Højbjerg virker selvskrevet på fodboldlandsholdets centrale midtbane, men det er et åbent spørgsmål, hvem der bliver hans makker, når Danmark torsdag åbner EM-kvalifikationen med en kamp mod Finland i Parken.

Thomas Delaney har ellers været fast mand på landsholdets midtbane siden 2016, men krigeren er efter et formdyk ikke udtaget til holdets første samling efter VM.

I stedet ligner de to Brentford-kolleger Christian Nørgaard og Mathias Jensen de bedste bud på Delaneys afløser. De to venner er vant til at konkurrere med hinanden, selv om de oftest begge er at finde i Brentfords startopstilling i Premier League.

– I fodboldverdenen er man vant til at være både holdkammerater og konkurrenter. Der kan jo være et setup, hvor vi begge er at finde i startopstillingen mod Finland, det behøver ikke at være sådan, at den ene spiller frem for den anden, siger Christian Nørgaard.

Mathias Jensen supplerer:

– Nørgaard har også været min største konkurrent på landsholdet i de to foregående år, så det er ikke noget nyt, at vi kæmper om spilletiden. Jeg vil altid spille alle kampe, men spiller jeg ikke, så støtter jeg mine holdkammerater, og så bliver jeg forhåbentlig skiftet ind, siger Mathias Jensen.

Begge er mødt ind i landsholdslejren i Helsingør i topform.

Christian Nørgaard mærker et fysisk overskud efter et skadesplaget efterår inden VM-slutrunden i Qatar.

– Der er ingen tvivl om, at jeg er i en anden forfatning, end jeg var, da jeg mødte ind i VM-lejren efter at have spillet mindre end 90 minutters fodbold op til VM.

– Jeg er rigtig glad for den fysiske forfatning, jeg er i nu. Jeg kommer ind uden skavanker og er klar til at give den fuld gas, og det giver en anden tilgang, end jeg havde inden VM.

– Spiller man mange minutter for sin klub, er der større chance for at få en større rolle på landsholdet. Så jeg håber og satser på at få minutter i de kommende kampe og gerne fra start, siger Nørgaard.

Mens Nørgaard primært gør sig som playmaker på den defensive midtbane, er Mathias Jensen mere bevægelig og spiller ofte lidt længere fremme på banen.

Brentford-træner Thomas Frank har tidligere efterlyst flere mål fra Mathias Jensen, og det har den danske træner fået. Efter nytår er det foreløbig blevet til fire fuldtræffere i verdens nok stærkeste liga. Den seneste scoring faldt i lørdags mod Leicester.

Den facet af spillet kan styrke Mathias Jensens kandidatur på landsholdet, mener han.

– Jeg har også selv efterlyst mål og assist, for jeg var ikke tilfreds med den del af mit spil. Jeg har arbejdet på at komme i flere farlige situationer. Jeg prøver at snuse flere løse bolde op og prøver at komme i feltet, når vi slår indlæg.

– Jeg har tidligere haft en tendens til at være en del af det opbyggende spil og kigge lidt for meget fodbold, mens de andre har prikket den ind. Jeg har fået ind i kroppen og hovedet, at jeg skal ind i boksen og være afgørende, siger Mathias Jensen.

– Nu kommer jeg forhåbentlig til at spille flere landskampe fra start. Jeg er 27 år og har en vis erfaring, så jeg skal gribe chancen, når jeg får den, siger han.

Foruden Nørgaard, Jensen og Højbjerg er også de centrale midtbanespillere Philip Billing og Morten Hjulmand udtaget til landsholdet. Efter torsdagens kamp mod Finland i Parken venter en kamp i Kasakhstan tre dage senere. /ritzau/