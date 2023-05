Flyvelederkonflikt skaber ikke forsinkelser lørdag

Københavns Lufthavn forventer lørdag ingen forsinkelser som følge af konflikten mellem lufttrafiktjenesten Naviair og flyvelederne.

Det fortæller trafikchef i Københavns Lufthavn Kristoffer Plenge-Brandt til Ritzau.

– Vi kender kun kapaciteten fra dag til dag, men i dag ser god ud. Vi har ikke modtaget nogen regulering fra Naviair. Det vil sige, at vi har rigelig kapacitet til at håndtere vores operationer lørdag, siger han.

70.000 passagerer forventes lørdag at flyve til eller fra Københavns Lufthavn.

Mens kapaciteten er tilstrækkelig lørdag, gjorde det modsatte sig gældende så sent som fredag.

Her blev mere end 40.000 af passagererne i lufthavnen forsinket med mere end et kvarter, fortæller Kristoffer Plenge-Brandt.

– Det er det billede, som vi kigger ind i for nuværende, hvor vi fra dag til dag får besked om, hvad kapaciteten er.

I april var 45 procent af alle flyvninger til og fra Københavns Lufthavn i Kastrup forsinket mere end et kvarter.

60.000 passagerer fik samme måned aflyst deres fly.

Det er mangel på flyveledere i Københavns Lufthavn, der har ført til en konflikt mellem Naviair, der styrer trafikken i det danske luftrum, og flyvelederne.

Naviair ønsker blandt andet, at medarbejderne tager ekstravagter.

Omvendt mener flyvelederne, at ekstravagterne har fået for stort et omfang. Flyvelederne har udtalt, at de har taget over 1500 ekstravagter det seneste år.

Manglen på flyveledere skyldes blandt andet afskedigelser under coronakrisen. Her var der ikke samme behov for flyveledere som nu.

Men efter der igen er kommet gang i luftfarten, er der opstået en mangelsituation.

De to parter mødtes torsdag, hvor de ikke fandt frem til en løsning. Parterne skal efter planen mødes igen onsdag.

Flyvelederne gav torsdag udtryk for, at de ønsker, at politikerne hjælper med at finde en løsning på konflikten.

Transportminister Thomas Danielsen (V) afviste torsdag aften i en udtalelse til DR at blande sig i konflikten.

Fredag lød det fra Norwegian, at flyselskabet på grund af flyvelederkonflikten er begyndte at se på muligheder for at afvikle flyafgange fra andre steder end Københavns Lufthavn.

