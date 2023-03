Flere uheld på motorvejen ved Brøndby skaber køkaos

Del via email

Flere uheld skaber mandag morgen kø i vestgående retning på Holbækmotorvejen ved Brøndby.

Uheldene er sket med 200 meter imellem, skriver Hovedstadens Beredskab på Twitter.

– Flere biler involveret. Vragdele i flere vognbaner. Forvent stort køkaos, lyder det.

Ifølge Vejdirektoratet har der været uheld mellem motorvejskryds Brøndby og afkørsel 2 Brøndbyvester.

Københavns Vestegns Politi rykkede også ud til trafikuheldene.

– Motorvejen i vestgående retning er lige nu spærret. Kør forsigtigt derude, skrev politiet omkring klokken 8 på Twitter.

Kort før klokken 08.30 melder DR P4 Trafik på Twitter, at der er ryddet op, og alle spor igen er farbare. Vejdirektoratet forventer først normal trafik efter myldretiden.

Også på Køge Bugt Motorvejen har der mandag morgen været uheld. Det oplyser Midt- og Vestsjællands Politi.

– Vi har i øjeblikket to færdselsuheld på Køge Bugt Motorvejen i nordgående retning. Vi er til stede og kender ikke tidshorisonten for, at alle vognbaner igen bliver farbare, skriver politiet på Twitter.

Uheldene her er sket ved afkørsel 32 Køge i retning mod Avedøre, fremgår af det af Vejdirektoratets hjemmeside.

/ritzau/