Fire ud af ti børn oplever ubehagelige og uønskede ting på nettet

Fire ud af ti børn og unge har oplevet noget ubehageligt eller uønsket på nettet inden for et halvt år.

Det viser en rapport fra Børns Vilkår og TrygFonden.

Rapporten bygger på besvarelser fra 2149 skoleelever i 5. og 8. klasse. Alene i 8. klasse gælder det hver anden.

Uønskede oplevelser tæller for eksempel at blive kaldt grimme ting, at blive truet, at blive ignoreret og udelukket eller få tilsendt grænseoverskridende videoer og billeder.

– Det er efterhånden mere reglen end undtagelsen, at børn og unge kommer ud for ubehagelige oplevelser online, som kan efterlade dem kede af det, fortvivlede eller krænkede, siger Rasmus Kjeldahl, direktør i Børns Vilkår i en pressemeddelelse.

I rapporten sætter flere børn og unge ord på, at det kan være voldsomt at læse de grimme kommentarer i deres feed, og at den grove tone på sociale medier og i spil er ubehagelig.

– Jeg får en masse hate på TikTok, men i går fik jeg en dødstrussel. Jeg fik at vide, jeg skulle dø i et hul, og det gjorde mig rigtig ked af det, men jeg ved ikke, hvordan jeg skal håndtere det, skriver en tiårig pige i et brev til Børnetelefonen.

Det er blot en beretning blandt mange, som indgår i rapporten. Det er på samtlige sociale medier, at børnene har uønskede oplevelser.

Ifølge Kathrine Elmose Jørgensen, der er ekspert i digitale medie hos Børns Vilkår, skal der gøres langt mere for at beskytte børn og unge.

– Politisk bør der vedtages en børnebeskyttelseslov, der skal indeholde skærpede krav til techvirksomhederne, så det bliver nemmere at anmelde krænkende indhold.

– Der er ikke særlig mange, der anmelder deres oplevelser, fordi de føler skyld og skam, og derudover er det svært for dem at gennemskue, hvad der sker med anmeldelserne. Og så kommer ansvaret til at ligge hos børnene, og det er der, vi mener, at ansvaret skal over på udbyderne, siger hun.

24 procent af eleverne i ottende klasse og syv procent af eleverne i femte klasse har brugt anmeld-funktionen på sociale medier eller i spil inden for de seneste seks måneder ifølge rapporten.

Hun understreger, at forældrene spiller en stor rolle i at skabe et trygt rum, hvor børnene tør betro sig, hvis de oplever noget ubehageligt.

– Det er virkelig vigtigt, at de viser oprigtig interesse, ikke fordømmer eller lader som om, at de ved det hele.

– Derudover skal forældre bruge tid på – gerne sammen med børnene – at sætte sig ind i, hvilke tekniske funktioner der findes på forskellige digitale medier, og hvad deres sociale betydning er. Hvad det for eksempel vil sige at blive tagget eller ikke tagget, siger hun.

Børns Vilkår har lavet flere guider til forældre om børns digitale liv, og hvordan de kan tale med børnene om det.

/ritzau/