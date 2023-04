FH’s fungerende formand: Advokatundersøgelse er sat i værk

Del via email

Den advokatundersøgelse, som fredag blev besluttet oven på anklager om grænseoverskridende adfærd fra formand for Fagbevægelsens Hovedorganisation (FH) Lizette Risgaards side, er i gang.

Det meddeler den nu fungerende formand i FH, Morten Skov Christiansen. Han er tidligere næstformand i organisationen.

– Den eksterne advokatundersøgelse er sat i værk. Der er behov for en grundig undersøgelse, der udføres respektfuldt og ordentligt, lyder det i en pressemeddelelse.

Søndag morgen har Lizette Risgaard trukket sig fra formandsposten. Det sker efter flere dages pres og manglende tillid fra en række forbund under FH.

Det var forretningsudvalget i FH, der på et krisemøde fredag morgen besluttede at iværksætte en advokatundersøgelse.

Morten Skov Christiansen fortalte på et kort pressemøde fredag, at udvalget ville have svar på to ting på krisemødet: episoderne med Lizette Risgaard og så FH's håndtering.

– Forretningsudvalget kom frem til to ting. For halvandet år siden etablerede vi en ekstern, uvildig advokatordning. Det værktøj bruger vi nu til en hurtig og ekstern advokatundersøgelse, der skal undersøge sagerne til bunds.

– Vi har også lovet udvalget en skriftlig redegørelse. Den er allerede sat i gang, sagde Morten Skov Christiansen fredag.

Det var på et ekstraordinært møde søndag morgen, at forretningsudvalget i FH blev orienteret om, at formanden trak sig fra posten.

Risgaard meldte det selv offentligt ud på Facebook.

Store forbund under FH som HK, 3F og FOA siger alle søndag, at det er vigtigt, at advokatundersøgelsen kører videre.

Det er det ifølge FOA-formand Mona Striib, så "vi får fuld klarhed over, hvad der er sket, og om der har været et systemsvigt", udtaler hun i en pressemeddelelse.

Tidligt søndag morgen skrev DR, at FH godt kendte til Risgaards grænseoverskridende adfærd.

Ledelsen fik nemlig en henvendelse fra en kvinde, som gjorde opmærksom på, at formanden havde opført sig grænseløst til et middagsarrangement i august 2021.

– Hun fortalte overfor Nanna Højlund (næstformand i FH, red.), at hun havde oplevet, at Lizette havde opført sig grænseløst overfor en af de unge mænd, som deltog i middagen, skriver FH i en mail til DR.

Ifølge Anja C. Jensen, der er forbundsformand for HK Danmark, ser HK frem til at få afdækket, hvad man har vidst i den administrative ledelse.

– Og hvis man vidste noget – hvorfor har man så ikke handlet? Det kan vi ikke sige noget om lige nu, det må vi se på, når vi får undersøgelsen på bordet, sagde Anja C. Jensen til DR tidligt søndag.

/ritzau/