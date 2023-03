Ferrari famler efter farten i Formel 1

Selvforståelsen har lidt et knæk hos Ferrari efter de to første Formel 1-grandprixer i Bahrain og senest Saudi-Arabien.

Hos Ferrari havde ledelsen og kørerne håbet på at kæmpe med om at vinde verdensmesterskabet i denne sæson. Men det ser ikke ud til at blive tilfældet bedømt ud fra de seneste præstationer.

Ferrari-kørerne Carlos Sainz og Charles Leclerc havde i hvert fald svært ved at se lyspunkter efter henholdsvis en sjette- og syvendeplads i søndagens grandprix i saudiske Jeddah.

– Det er vanskeligt at finde noget positivt, når vi bliver nummer seks og syv. I det mindste er bilerne holdbare, og vi fik begge scoret point. Men vi er ikke, hvor vi gerne vil være, siger Sainz ifølge Reuters.

Sergio Perez fra Red Bull vandt søndagens løb med holdkammeraten Max Verstappen lige bag sig. Samlet set er Ferrari 61 point efter Red Bull efter de to første løb.

Leclerc var næsthurtigst i kvalifikationen, men startede som nummer 12 på grund af en straf. Syvendepladsen var det maksimale, han kunne opnå med bilens formåen, forklarede han.

– Der var ikke mere at opnå. Ydeevnen er ikke god nok. Vi skal arbejde på at forbedre farten. Vi er for langt væk. Lige nu er vi bare for langsomme, og vi er nødt til at arbejde på det, siger Leclerc.

Ferrari-chefen Fred Vasseur lover, at der vil blive foretaget opdateringer af bilen inden det næste grandprix i australske Melbourne om lidt under to uger.

– Jeg mener, vi er nødt til at bevare roen. Det er ikke alt, der er gået galt.

– Men jeg gider ikke at fremhæve det positive, fordi vores resultater i weekenden var ikke gode. Vi skal fokusere på det, der er gået galt, siger Vasseur.

Han vil derimod internt analysere, hvad der går godt og forbedre de områder endnu mere.

Ferrari vandt senest VM i 2008.

