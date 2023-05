FCK-anfører tager retur til græsk storklub

Del via email

Tirsdag meddelte FC København, at den skadede anfører Carlos Zeca forlader klubben ved kontraktudløb denne sommer.

Onsdag blev det så klart, hvor den portugisisk fødte græker fortsætter karrieren. Det blev, som rygterne har svirret om, i græske Panathinaikos.

Den græske klub bekræfter tilgangen på sin hjemmeside.

Da den nu 34-årige Zeca kom til FCK i 2017, var det fra netop Panathinaikos, som han også repræsenterede fra 2011 og frem til afgangen mod København.

Han har allerede 248 kampe for den græske storklub på cv'et, mens det er blevet til 193 optrædener for FCK, hvor han er blevet en højt skattet spiller.

Tirsdag sagde FCK-sportschef Peter "PC" Christiansen til klubbens hjemmeside om den afgående anfører:

– Han har givet sig 110 procent for klubben og har været en stærk leder både på og uden for banen. I de perioder, han ikke selv har kunnet spille, har han været der for sine holdkammerater i tykt og tyndt.

Carlos Zeca fik græsk statsborgerskab i 2017 og har siden optrådt 33 gange for nationens landshold. Det er blevet til to scoringer.

Han var desuden med til at kvalificere FCK til Champions League-gruppespillet i denne sæson, inden han fik en alvorlig knæskade.

Carlos Zeca får sit officielle farvel og en hyldest ved sæsonens sidste kamp i Parken 4. juni.

Han boede i Portugal, indtil han var 23 år og rykkede til Grækenland. Han har tidligere spillet for de portugisiske klubber Casa Pia AC og Vitória Setúbal FC.

/ritzau/