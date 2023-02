Farmors køkkentalent ledte ad restaurantvejen

Del via email

En af de første fødselsgaver, som Jan Friis-Mikkelsen husker, var et forklæde, hans kusine forærede ham. Det var hjemmesyet med et båthorn og en bil på maven.

Det faldt i god jord hos fødselaren, som allerede i 1. klasse vidste, at han ville være kok. Inspireret af sin farmor og mor, der var dygtige i køkkenet, lærte han tidligt at sætte pris på god mad.

Men også på hyggen omkring spisebordet i barndomshjemmet i Farum.

Jan Friis-Mikkelsen, der fylder 60 år 26. februar, fik sin drøm opfyldt på Regatta Pavillonen i Bagsværd, hvor han kom i lære.

I 1983 kunne han med svendebrevet i kufferten rejse til Paris for at blive kok på den danske ambassade.

Siden avancerede han til køkkenchef på en restaurant i den franske hovedstad med 30 ansatte under sig. Da var han 22 år.

I offentligheden er Jan Friis-Mikkelsen kendt som tv-kok og tv-bager på DR. Ikke mindst i "Meyers Køkken", hvor han og Claus Meyer i 1990'erne svingede med gryder og pander.

100 programmer blev det til, og de inspirerede særligt de unge seere. Nogle fortalte, at de skabte deres egne små Meyer-klubber, hvor de inviterede familie og venner på en Meyer/Friis-Mikkelsen menu.

"Den store bagedyst" fulgte efter i 2012, da Jan Friis-Mikkelsen blev dommer sammen med Mette Blomsterberg.

Hans medvirken sluttede i 2016, men det populære program sendes fortsat. Forhåbentlig medvirker det til at åbne øjnene for, at brød og kager kræver tid og gode råvarer, siger Jan Friis-Mikkelsen.

Desværre er hans oplevelse, at mange bagerbutikker stadig går på kompromis.

– Det er blevet bedre. Men jeg kunne ønske, at bagerne kun lavede jordbærkager i sæsonen, og at de fortalte, hvor mandlerne i marcipankagerne stammer fra.

Ved siden af tv-arbejdet har Jan Friis-Mikkelsen siden 1987 haft sin egen restaurant, Tinggården, i Asserbo.

Den driver han med sin hustru, Charlotte Vendorf. Foruden restauranten, der ligger i en firlænget gård fra 1702, har de en landhandel og en café.

Et arbejdende museum, kalder de stedet, fordi maden fremstilles fra bunden.

Jan Friis-Mikkelsen og Charlotte Vendorf er forældre til to døtre. De er også dygtige til at lave mad, men har valgt en anden levevej end forældrene.

Måske sporene skræmmer, for de har oplevet, at restaurationsbranchen kan være hård.

– Den første datter nåede jeg aldrig hverken at skifte ble på eller høre græde om natten, siger Jan Friis-Mikkelsen.

Fødselsdagen fejrer han i Sverige med familien.

/ritzau/