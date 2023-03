FAKTA: Tvillingeforældre har ingen ekstra barselsuger

Del via email

Om en familie får et eller to børn ved samme fødsel har ingen betydning for, hvor lang tid forældrene har ret til betalt orlov.

Får familien i stedet tre eller flere børn ved samme fødsel er reglerne anderledes. Her er der nemlig ekstra barsel til forældrene.

Oppositionen ønsker dog at ændre reglerne, så også tvillingefamilier har ret til ekstra barsel. Forslaget kræver opbakning fra regeringen, der hidtil har afvist at støtte det.

Sådan er reglerne for barsels- og forældreorlov i Danmark i dag:

* Alle gravide har ret til fire ugers graviditetsorlov før fødslen. Herefter følger 11 ugers øremærket orlov.

* Far eller medmor har ret til to ugers fædreorlov lige efter fødslen.

* Far eller medmor har ret til 11 ugers øremærket orlov.

* Derudover har hver forælder 13 ugers forældreorlov, de frit kan dele mellem sig – altså 26 uger.

* Under de i alt 48 ugers orlov har forældrene ret til barselsdagpenge, hvis de er lønmodtagere.

* Aftalen gælder lønmodtagere, så er man i stedet selvstændig, ledig eller studerende, kan man vælge at overdrage op til 22 uger (9 + 13 uger) til den anden forælder. Det vil sige, at kun to uger i disse tilfælde ikke kan overføres.

* Når en familie får tre eller flere børn ved samme fødsel har familien fra 1. januar i år ret til 26 ugers ekstra forældreorlov. Dem kan de selv fordele.

* Bliver det tvillinger, har familien dog kun den samme barsel, som hvis familien havde fået et barn. Ingen ekstra uger.

Kilder: Borger.dk og Beskæftigelsesministeriet.

/ritzau/