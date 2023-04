FAKTA: Moskeen, der er et brændpunkt i Jerusalem

Del via email

Foto: Ahmad Gharabli/Ritzau Scanpix

Al-Aqsa-moskeen på Tempelbjerget, på arabisk Haram al-Sharif, ligger i det sydøstlige Jerusalem og er hellig for både palæstinensere, jøder og kristne.

Israelsk politi har anholdt flere end 350 personer i og omkring moskéen efter uroligheder, der opstod efter bønnen i moskeen tirsdag aften.

Læs mere om al-Aqsa-moskeen her:

* Moskeen blev bygget omkring år 700.

* Den ligger på et plateau på toppen af Tempelbjerget.

* Tempelbjerget er det helligste sted i jødedommen.

* Jøderne mener, at den bibelske kong Salomon byggede det første tempel på stedet for 3000 år siden.

* Templet blev raseret af romerne og den senere kejser Titus i år 70.

* Mange muslimer ser stedet som det tredjehelligste inden for islam efter Mekka og Medina. De mener, at profeten Mohammed steg til himmels fra stedet under en natlig rejse til Jerusalem.

* Kristne mener, at Jesus holdt taler i templet, der tidligere lå på Tempelbjerget, og at han her drev vekselerere bort.

* Foruden al-Aqsa-moskeen ligger Klippemoskeen på toppen af Tempelbjerget. Klippemoskeen kan kendes på sin gyldne kuppel, mens al-Aqsa-moskeens arkitektur er mere diskret.

* Vestmuren eller Grædemuren, som er den sidste rest af det oprindelige tempel, er et jødisk sted for bøn og grænser op ad Tempelbjerget.

* Israel erobrede Tempelbjerget og resten af Østjerusalem i seksdageskrigen i 1967 og annekterede området. Det er dog aldrig blevet anerkendt som værende israelsk område af det internationale samfund.

* Det muslimske område, der omfatter Klippemoskeen og al-Aqsa-moskeen, administreres af den islamiske fond Waqf.

Kilder: Ritzau, Reuters.

