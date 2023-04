FAKTA: Leopard 2 er en af verdens bedste kampvogne

Del via email

Ukraine har længe ønsket sig de avancerede Leopard 2-kampvogne til brug i krigen mod Rusland.

De første eksemplarer af kampvognen til landet kom fra polen og dernæst Tyskland. Nu donerer Danmark i samarbejde med Holland også 14 Leopard 2-kampvogne til landet.

Her kan du læse mere om Leopard 2-kampvognen:

* Producenten af Leopard 2, tyske Krauss-Maffei Wegmann, hævder, at kampvognen er "verdens førende".

* Den omkring 55 ton tunge kampvogn anses da også generelt som værende en af de mest effektive modeller på markedet og bruges over hele Europa.

* Modellen blev første gang brugt i 1979 og er siden blevet opdateret og udviklet.

* Omkring 3500 Leopard 2-kampvogne er blevet produceret hidtil.

* Den er kendt for sin ildkraft, mobilitet og solide rustning.

* Polen har lovet at sende 14 Leopard 2-kampvogne til Ukraine. Heraf er fire ankommet.

* Også 18 tyske Leopard 2-kampvogne er nået frem.

* Flere andre lande har givet udtryk for, at de vil støtte Ukraine ved at sende de avancerede kampvogne til landet.

* Der er også Leopard 1-kampvogne på vej til Ukraine. Det er en ældre og mindre avanceret model.

* Da Leopard-kampvognene produceres i Tyskland, har det været nødvendigt med en tysk godkendelse, før andre lande kunne sende dem til Ukraine.

* Den godkendelse kom i slutningen af januar.

Kilder: Ritzau, NTB og The Guardian.

/ritzau/