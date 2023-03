FAKTA: Disse danskere kan også vinde i år

Del via email

Det er ikke kun filmklipper Mikkel E.G. Nielsen, der kan vinde en Oscar og sørge for dansk succes.

Han er nomineret for Bedste Klipning i filmen "The Banshees of Inisherin". Flere af hans landsmænd skal dyste i andre kategorier:

* Skuespillerne Vicki Berlin og Zlatko Buric spiller med i den svenske film "Triangle of Sadness", der er nomineret i hele tre kategorier – Bedste Film, Bedste Originale Manuskript og så er instruktøren, Ruben Östlund, nomineret som Bedste Instruktør.

* Instruktøren Simon Lereng Wilmont står bag dokumentaren "Et hus af splinter". Den kan vinde for Bedste Dokumentar.

* Instruktøren Anders Walter har lavet kortfilmen "Ivalu", der handler om en pige på Grønland, der leder efter sin storesøster. Den kan vinde for Bedste Kortfilm.

Kilde: DFI.dk

/ritzau/