FAKTA: Det ved vi om regeringens finanslovsforslag for 2023

Finansminister Nicolai Wammen (S), fungerende forsvarsminister Troels Lund Poulsen (V) og kulturminister Jakob Engel-Schmidt (M) vil torsdag klokken 12 præsentere regeringens finanslovsforslag for 2023.

Enkelte dele er allerede forhandlet på plads af et bredt flertal af Folketinget. Eksempelvis en Ukraine-fond, en akutpakke og inflationshjælp.

Her er, hvad vi ved om indholdet indtil videre:

* Den såkaldte forhandlingsreserve udgør 200 millioner kroner. Det er markant mindre end ved tidligere finanslovsforslag.

Da den daværende S-regering 31. august sidste år præsenterede sit forslag til finansloven for 2023, var der afsat 550 millioner kroner til forhandlingsreserven i år. Det beløb var endda lavt i forhold til tidligere finanslove.

Forhandlingsreserven er en pulje, hvorfra partierne uden for regeringen kan komme med særlige ønsker til, hvad pengene skal bruges på.

* Der afsættes 43,1 millioner kroner til ugeaviserne. Pengene skal være med til at sikre, at lokalmedier rundt omkring i landet fortsat findes i fremtiden.

* Karen Blixen Museum Rungstedlund ser ud til alligevel at kunne fortsætte. I finanslovsforslaget er museet sikret en årlig bevilling på tre millioner kroner. Derudover står museet til en øget bevilling fra Hørsholm Kommune.

Museets fremtid har ellers siden september været usikker. Da den forhenværende socialdemokratiske regering fremlagde sit forslag til finansloven for 2023, var museet ikke en del af udspillet.

* Ukraine-fond. Fonden består af syv milliarder kroner i år og skal hjælpe Ukraine, som i februar sidste år blev invaderet af Rusland. Et bredt flertal i Folketinget har allerede indgået en aftale om fonden. Det var tidligere i marts.

Af de 7 milliarder kroner går 5,4 milliarder kroner til militær støtte til Ukraine.

1,2 milliarder kroner afsættes til civil støtte. De resterende 400 millioner kroner skal bruges på at støtte erhvervsindsatser.

* Inflationshjælp. Personer, der modtager ældrecheck, får i 2023 en ekstra skattefri check på 5000 kroner. Enhedslisten, De Konservative og Liberal Alliance er som de eneste partier i Folketinget ikke med i aftalen, som blev præsenteret i februar.

I alt er aftalepartierne enige om inflationshjælp for 2,4 milliarder kroner. Af dem er de 1,1 milliard kroner afsat til modtagere af ældrecheck.

* Akutpakke. Der afsættes to milliarder kroner over to år til blandt andet at nedbringe de lange ventetider i sundhedsvæsenet. Regeringen er sammen med Danske Regioner og Kommunernes Landsforening enige om en aftale. Den blev præsenteret i februar.

* SSA-reserven. Medarbejdere på det specialiserede handicapområde skal opkvalificeres. Desuden skal ofre for partnervold hjælpes bedre, end tilfældet er i dag.

Det er to af elementerne i den aftale fra marts, som et bredt politisk flertal i Folketinget allerede har indgået. Her skal 947 millioner kroner i 2023-2026 fordeles på social-, sundheds- og arbejdsmarkedsområdet.

SSA-reserven var tidligere kendt som satspuljen. Alle Folketingets partier undtagen Nye Borgerlige er med i aftalen.

* Forskningsreserve. I februar blev alle Folketingets partier enige om en aftale, hvor der blandt andet kommer flere penge til forskning i grøn omstilling samt digitalisering og teknologi.

Reserven i 2023 er på 3,6 milliarder kroner. Det er det højeste beløb nogensinde.

Kilder: Ritzau, Avisen Danmark, regeringen, Frederiksborg Amts Avis og Ugebladet Hørsholm.

/ritzau/