FAKTA: Sådan er Danmarks fem milliarder til Ukraine blevet brugt

Danmark har løbende bidraget med forskellige typer af donationer til Ukraine.

Tidligere har alle donationer ikke været offentliggjort grundet "operative hensyn", men fremover vil der være mere åbenhed, oplyser Forsvarsministeriet.

Samlet lyder det danske bidrag på omkring 4,9 milliarder kroner til Ukraine.

Her er et overblik over, hvordan donationerne er fordelt:

* Våben: 3,4 milliarder kroner.

Danmark har indtil videre bidraget med våbenstøtte i form af blandt andet artillerisystemer, missiler til luftforsvar og granater.

Danmark har blandt andet bidraget med et landbaseret Harpoon-kystforsvarssystem inklusive missiler. Det har ikke tidligere været offentliggjort.

* Ikke-dødbringende materiel: 400 millioner kroner.

Ikke-dødbringende materiel er eksempelvis beskyttelsesdragter, tøj og soveposer til ukrainerne.

Danmark har blandt andet doneret 2000 beskyttelsesudrustninger, 3000 beskyttelsesveste, 232.500 feltrationer, 3000 soveposer og 300 liggeunderlag.

* Finansielt: 900 millioner kroner.

Det er støtte gennem Nato og den britiskledede International Fund for Ukraine.

* Logistik: 100 millioner kroner.

Logistik er blandt andet seks mobile værkstedsløsninger og brændstof.

* Træning: 60 millioner kroner.

Det er blandt andet 65 instruktører til den britiske træningsmission "Interflex", træning i rydning af land- og søminer og uddannelse af ukrainere i brugen af forskellige vestlige våbensystemer.

* Transport: 40 millioner kroner.

Det er blandt andet transport af pansrede mandskabsvogne.

Kilde: Forsvarsministeriet.

/ritzau/